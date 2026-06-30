דוח מבקר המדינה: ישראל עדיין אינה ערוכה למשבר האקלים

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (שלישי) ביקורת מעקב שלישית על היערכות הממשלה למשבר האקלים, וממנה עולה כי מרבית הליקויים שעליהם התריע בדוחות קודמים טרם תוקנו. לפי הדוח, ישראל עדיין ללא חוק אקלים, ללא תוכנית היערכות לאומית וללא גוף ממשלתי המתכלל את הטיפול בנושא.

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מהביקורת עולה כי ועדת השרים לענייני אקלים, שהוקמה בשנת 2023, לא קיימה אפילו דיון אחד, וכי עד אוגוסט 2025 לא הוקם מנגנון ממשלתי לפיקוח על כ-8.8 מיליארד שקלים שהוקצו לאורך השנים לטיפול במשבר האקלים. בנוסף, 89% מהמשרדים והגופים הציבוריים הרלוונטיים לא גיבשו תוכניות היערכות ישימות הכוללות תקציב, לוחות זמנים ומדדי ביצוע.

המבקר מציין כי חל שיפור מסוים בתחום הפחתת פליטות גזי החממה ובקידום האנרגיות המתחדשות, אך ישראל עדיין אינה צפויה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה לשנת 2030. לצד זאת, הוא מציין התקדמות בהקמת מרכז החישובים האקלימי, בהחלת מס הפחמן ובקידום פורטל סיכוני האקלים.

בסיכום הדוח קורא המבקר לממשלה להקים מנגנון מתכלל לניהול משבר האקלים ולקדם את חקיקת חוק האקלים, תוך הדגשה כי גם בתקופת חירום ביטחונית אסור להזניח את ההיערכות לאיומי האקלים ולהשלכותיהם ארוכות הטווח על ישראל.