הפרדה בשטח הציבורי: החוק השנוי במחלוקת בבני ברק מגיע לרחוב

עיריית בני ברק אישרה אתמול (שני) חוק שנוי במחלוקת בהוראת רבני העיר, המורה על הפרדה בין גברים לנשים ברחובות בהם ישנם אולמות אירועים, למרות שמדובר בשטח ציבורי. באופן תקדימי כבר הוצבו בעיר השלטים המורים על ההפרדה.

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השלטים בינתיים הוצבו רק ברחוב אחד בעיר, בגלל אולמות האירועים הרבים שיש מסביבו, שם לרוב מתקיימות חתונות שמושכות אלפים לרחוב, מה שיוצר חיכוך בין גברים לנשים. את השלטים תלה ארגון שמורתו לשמור על צניעות.

בעירייה מדגישים כי לא מדובר בהנחייה או מדיניות מטעם העיר, אך מביעים תמיכה בהצבת השלטים ובאלו אשר בוחרים להישמע להם. הצפיפות הרבה ברחוב גורמת לאי-נוחות בקרב המבקרים במקום, והעירייה סייעה בפיתוח והרחבת התשתיות הפיזיות במקום.

הרחוב אומנם בבני ברק ורוב ההולכים בו אכן משויכים למגזר החרדי. ועדיין, השטח הציבורי שייך לכלל הציבור והצבת השלטים ותמיכת העירייה, לכל הפחות, שנויים במחלוקת.