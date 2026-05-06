הישראלי שהקפיץ את כוחות צה"ל ביו"ש - בגלל לוחית רישוי מצוירת
התרעה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה ביישוב מיצד שבהרי יהודה בעקבות דיווח על פלסטיני שנכנס עם רכב דרך השער הראשי • בהמשך התברר שלוחית הזיהוי הייתה לבנה ומאולתרת מדף • דובר צה"ל: "אין חשש לאירוע ביטחוני"
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
1 דקות קריאה
התרעה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה הערב (רביעי) ביישוב מיצד שבהרי יהודה בעקבות דיווח שהתקבל מהביטחון של היישוב על פלסטיני שנכנס עם רכב דרך השער הראשי.
אך בהמשך התברר שעדי הראייה חששו שמדובר ברכב פלסטיני משום שלוחית הזיהוי הייתה לבנה ומאולתרת מדף.
מדובר צה"ל נמסר כי "בהמשך להתרעה שהופעלה על חשש לאירוע ביטחוני ביישוב מיצד שבחטיבת עציון, זוהה אזרח ישראלי עם לוחית רישוי מאולתרת, אין חשש לאירוע ביטחוני".
