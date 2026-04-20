האם השכולה חשפה: בני נהרג בניסיון חילוץ משפחת ביבס

בטקס יום הזיכרון שנערך היום (שני) בבית לבנים, חשפו הוריו של סמ"ר אוריה איימלק גושן ז"ל, לוחם סיירת גבעתי, פרטים חדשים ומרטיטים על נסיבות נפילתו. אוריה נפל בינואר 2024 בקרב קשה בחאן יונס, אך רק לאחרונה, במסגרת תחקיר צה"לי, גילו בני המשפחה כי בנם לקח חלק במבצע "לב אדום" – ניסיון נועז לחילוץ בני משפחת ביבס המוחזקים בשבי. אמו, יפית, ספדה לו בשם המשפחות השכולות ואמרה: "כשאתה יודע שבעצם הפעולה היא פעולה הירואית על מנת להוציא חטופים ואת משפחת ביבס... אמרתי וואו".

אוריה נפל יחד עם חברו לצוות, סמ"ר אורי ג'רבי ז"ל, בעת ששהו במגנן שתפקידו היה לאבטח את פעילות כוחות הקומנדו שפעלו בעומק השטח. עבור המשפחה, הגילוי על מעורבותו הישירה בניסיון להשיב את משפחת ביבס היווה סגירת מעגל. "זה על זה הוא דיבר כל הזמן," סיפרה אמו בהתרגשות, "אם הוא היה רוצה לעשות פעולה כלשהי, זה להוציא את החטופים".

דרכו של אוריה במלחמה החלה כבר בשבעה באוקטובר, אז הוקפץ מביתו ללחימה ביישובי העוטף שבהם טבחו המחבלים. הוריו, יפית ואיוב, סיפרו כי למרות המראות הקשים אליהם נחשף בקיבוצים, הוא בחר להוות עמוד תווך עבור חבריו לנשק, ופעל ללא הרף כדי לחזק את רוחם של החיילים סביבו: "שלא תיפול רוחכם".