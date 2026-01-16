התשובה הנשית לנערי הגבעות: המאחז בשומרון - לבנות בלבד

בשנתיים האחרונות הוקמו ביהודה ושומרון עשרות חוות חקלאיות ומאחזים, אך נקודת התיישבות אחת חדשה בשומרון מצליחה להתבלט בשל הרכבה החריג: מדובר במאחז המיועד לבנות בלבד.

קבוצה קטנה של נערות צעירות, חדורות אמונה ותחושת שליחות, עלתה לאחרונה על גבעה מבודדת והקימה מקום המבוסס על טהרת הנשים.

אורלי מירקין יצאה לראות מקרוב את אורח החיים של חמש הנערות הצעירות, המנהלות את הגבעה בעצמן. הכתבה חושפת את ההתמודדות המורכבת עם חיי היום-יום בנקודה המבודדת - החל מהיעדר תשתיות בסיסיות וחיבור לחשמל, ועד להתמודדות עם הקור המקפיא של הרי השומרון.

"אנחנו מיישבות את ארץ ישראל לא כאידיאל של ׳גם בנות צריכות ליישב את ארץ ישראל׳ - אנחנו לא פמיניסטיות - כל יהודי בעינינו צריך ליישב את ארץ ישראל ולקרב את הגאולה כמה שהוא יכול", הן מספרות. "המטרה שלנו היא לא כאן ספציפית, כלומר ברור שאנחנו רוצים שיהיה כאן יישוב - אבל אנחנו מגיעות לכאן בקריאה ליישב את כל המרחבים של ארץ ישראל - גם בעזה, גם בבשן, גם בלבנון, בסיני ובכל חלקי ארץ ישראל השלמה".

מעבר לקשיים הפיזיים, הכתבה בוחנת מהו המניע האידיאולוגי של אותן נערות, שבחרו לעזוב את נוחות הבית לטובת הקמת מאחז נשי. האם מדובר במודל חדש של התיישבות וב"תשובה הנשית" לתופעת נערי הגבעות המוכרת? הצצה מיוחדת לחייהן של נערות המאחזים.

