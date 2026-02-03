"לצורך מיצוי הליכים": הוקפאה זמנית שביתת הרפתנים

בהתאחדות יצרני החלב הודיעו הערב (שלישי) כי הוקפאה המשך השביתה נגד רפורמת החלב, וזאת לבקשת שר החקלאות אבי דיכטר לצורך משא ומתן.

"קיבלנו הערב את בקשתו של שר החקלאות אבי דיכטר להקפיא את העיצומים באספקת החלב באופן זמני - על מנת לאפשר מיצוי הליכים", נמסר, "המאבק להסרת הרפורמה ההרסנית בעיצומו, מחר כמתוכנן יצא המגזר החקלאי כולו ליום מחאה מול הכנסת. עיצומי אספקת החלב כמו מהלכים נוספים יחודשו בלית ברירה אם לא יתקיים הליך תקין".

מוקדם יותר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' איים כי בכוונתו לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לפרק זמן ממושך, במטרה להבטיח אספקת חלב סדירה לאזרחי ישראל.

לדבריו, אם המונופולים לא יפסיקו את המצור שהטילו על הציבור, הוא יחתום באופן מיידי על צו לפתיחת השוק ליבוא חלב. משרד האוצר מציין כי הצו נועד להתמודד עם המחסור המכוון שמתקיים בענף ולאפשר אספקה שוטפת לאזרחים.

גורמים בסביבת השר סמוטריץ' ל-i24NEWS: "על השולחן - הרחבת הייבוא לא רק לחלב - אלא גם למוצרי חלב וגבינות. הכוונה להסרת המכסות לגמרי, ייבוא חופשי".