בגלל חשש מאזעקות: נהג טס למרחב המוגן ב-157 קמ"ש - ועונשו הוקל

בפסק דין תקדימי, החליט שופט בית המשפט לתעבורה להתחשב בנהג שנסע במהירות מופרזת כשניסה להגיע למרחב מוגן - שלא בזמן אזעקה. למרות עבר תעבורתי עשיר ועבירות קודמות רבות, ובניגוד לעמדת המשטרה שדרשה ענישה מחמירה, החליט בית המשפט לקצר את תקופת פסילת הרישיון ל-20 יום בלבד.

האירוע התרחש בכביש 1 בשעות הצהריים, כאשר הנהג נסע במהירות של 157 קמ"ש בקטע כביש בו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש בלבד. במהלך הנסיעה נשמעו שתי אזעקות שאילצו את הנהג לעצור בשולי הדרך. לטענתו, רצף האזעקות והרצון לשהות זמן מינימלי בכביש חשוף - הובילו אותו להאיץ כדי להגיע במהירות למרחב מוגן, מבלי ששם לב למד המהירות.

הנהג, באמצעות בא-כוחו עו"ד אילון אורון, הדגיש כי הימים הם ימי מבצע "שאגת הארי", וכי אין להשוות את אמות המידה של הנהיגה בימי שגרה לאלו של ימי חירום.