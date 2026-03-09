שני גברים כבני 40 נהרגו היום (שני) בזירת נפילה של שבר יירוט באתר בנייה ביהוד. מתחקיר ראשוני עולה כי השניים לא שהו במרחב מוגן.

פראמדיקית מד"א ליז גורל סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, שני הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם. לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה".

בנוסף, פרמדיקים במד"א שלום בן דוד ויוסי חלבי, סיפרו: "ראינו גבר בן 39 שוכב על המדרכה, בהכרה מלאה עם פציעות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרסיסים. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

בנוסף, גבר כבן 30 במצב קשה בעקבות נפילת רסיס באור יהודה - גם הוא לא שהה במרחב המוגן.

גם בחולון אירע נזק רב בעקבות נפילת רסיסים, אין נפגעים.