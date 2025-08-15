התופעה לא עוצרת: הקוף ה-55 נתפס בכפר עזריה

מומלצים -

קוף גנון ירוק נוסף שהוחזק באופן בלתי חוקי נתפס הלילה (בין חמישי לשישי) על ידי פקחי רשות הטבע והגנים ושוטרי תחנת מעלה אדומים בכפר עזריה. לכידת הקוף התאפשרה בזכות מידע שהגיע על המצאותו באחד הבתים והוא הועבר לטיפול במקלט הקופים. זהו הקוף ה-55 שנתפס מאז חודש מרץ בו נתפס הקוף הראשון.

מנהל תחום חיות בר בשבייה ברשות הטבע והגנים אורי לניאל הסביר חשיבות סביבת גידולו של בעל החיים: "מחזיקים רבים כנראה הבינו כמה מורכב זה להחזיק קוף בבית, ופשוט שחררו אותם לטבע. הקופים הם יצורים רגישים, אינטיליגנטיים, שמחפשים את בני מינם. תארו לעצמכם להיזרק בטבע שלא שלכם, בלי אף ייצור דומה לצידכם - זו התעללות נוראית. קוף הוא לא חיית מחמד, זו חיית בר שמקומה בטבע בבית הגידול הטבע שלה, או במקלטים וגני חיות טובים במידה ואין ברירה, ולא בטבע הישראלי בו יכול להפוך למין פולש״.

מייסדת ומנכ״לית מקלט הקופים הישראלי ד״ר תמר פרדמן סיפרה כי הקוף עבר בדיקת וטרינר ונראה כי חתכו לו את הניבים. ״הקופים שמוברחים לישראל עוברים חיים של סבל. הם נלקחים מאמם בגיל שבועות ספורים, מוחזקים בבדידות מבני מינם כשהם מרוסנים, שרשרת קצרה מחוברת למתנם, ומוחזקים בכלובים קטנטנים״, תיארה. ״הקופים מגיעים אלינו פעמים רבות עם פציעות שנובעות מהקשירה, שיניים שנעקרו כדי שהנשיכה שלהם תכאיב פחות. ובעיקר זקוקים לחברת קופים בני מינם״, הוסיפה.

דוברות המשטרה

פרדמן הסבירה שבמקלט, הקופים עוברים שיקום פיזי ונפשי ולומדים שוב כיצד לחיות בחברת קופים אחרים. דבר חשוב במיוחד לרווחתם הנפשית. ״חשוב לזכור שקופים הם לא חיות מחמד ואינם חפץ לשימוש בסרטונים במדיה החברתית. במקלט מקיימים סיורים חינוכיים לקהל הרחב כדי להעלות מודעות ולמנוע את המשך הסחר האכזרי הזה״, אמרה.

רשות הטבע והגנים מבקשת כי במידה וידוע לכם על אדם המחזיק חיית בר בצורה לא חוקית, או נתקלתם בחיה אקזוטית בטבע הישראלי, אתם מתבקשים לפנות למוקד רשות הטבע והגנים, בטלפון 3639* או למוקד 100 של משטרת ישראל.