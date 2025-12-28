יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, יזם הצעת חוק "למניעת רעש בלתי סביר של המואזין", בגיבוי מדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

לפי ההצעה, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר. מתן ההיתר ייבחן לפי עוצמת הרעש, אמצעים להפחתתו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים. במקרה של הפרת הכללים, שוטר יוכל לדרוש הפסקה מיידית, ואם ההפרה נמשכת, להחרים את מערכת הכריזה.

בנוסף, ייקבעו קנסות מרתיעים: הפעלה או הקמה ללא היתר תגרור קנס של 50 אלף שקלים והפעלה בניגוד לתנאי ההיתר תגרור קנס של 10,000 שקלים. הקנסות יועברו לקרן החילוט.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "רעש מוגדר כצליל או קול שאינם רצויים או כקול חזק, לא נעים, לא צפוי ולא רצוי. מהבחינה הרפואית והמדעית, רעש הוא מפגע לכל דבר ועניין".

"על פי מודל שאמד את השפעתם של מפגעי רעש, כ-400 ישראלים מתים מדי שנה בטרם עת מנזקים עקיפים של מפגעי רעש. בישראל, כמו גם בלא מעט מדינות בעולם, אחד ממפגעי הרעש הקשים הוא רעש מהפעלת מערכות כריזה במסגדים במשך כל שעות היום. מזה עשרות שנים הציבור חשוף לרעש בלתי נסבל שפוגע בבריאות ובשגרת החיים, אך התופעה נמשכת".

"מעדויות רבות מכל רחבי הארץ עולה כי לאחר אירועי טבח 7 באוקטובר, מתוך מטרה להזדהות עם ארגון הטרור הנאצי חמאס ולפגוע באיכות חייהם של אזרחי ישראל, עוצמת הכריזה, שהייתה גבוהה גם בשגרה, עלתה מאוד. במדינות מוסלמיות רבות, כמו מצרים וסעודיה, קיימות הגבלות ברורות על עוצמות הרעש, ויש מדינות שאף אוסרות כמעט כליל את השימוש במערכות כריזה במסגדים", נכתב.