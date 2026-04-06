ולדימיר ולנה גרשביץ, בני 73 ו-70, בנם דימיטרי, בן 42, וכלתם לוסיל-ג'ין, אזרחית הפיליפינים בת 30, נהרגו אמש (ראשון) בפגיעת הטיל האיראני בחיפה. הארבעה נלכדו בתוך הריסות ביתם וחולצו ללא רוח חיים אחרי שעות ארוכות של מאמצים - שניים חולצו במהלך הלילה, ושניים נותרים חולצו רק כעבור 18 שעות.

מהפרטים עולה כי בזמן האזעקה הם שהו בכניסה לחדר המדרגות, מתוך חשש שההורים המבוגרים לא יספיקו להגיע למקלט.

לנה הייתה מורה ותיקה לפיתוח קול בבית הספר למשחק "ניסן נתיב" בירושלים, שם ספדו לה: "כואבים וכואבות את מותה הטראגי של לנה אוסטרובסקי, מורה ותיקה ומיתולוגית בסטודיו למשחק בירושלים, שנהרגה יחד עם בני משפחתה בפגיעת הטיל בחיפה. במשך שלושה עשורים, לנה טיפחה דורות של שחקנים ושחקניות במסירות, במקצועיות ובעיקר באהבה גדולה למקצוע ולתלמידיה. אנו שולחים ושולחות תנחומים כנים למשפחתה, לקולגות, לקהילת הסטודיו ולכל התלמידות, התלמידים, הבוגרות והבוגרים שזכו ללמוד ממנה".

כוחות ההצלה פעלו בתנאים קשים בתוך אתר ההרס המורכב, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים הכוללים איכונים טלפוניים ומצלמות מיוחדות בניסיון לאתר את מיקומם המדויק של הנפגעים.

קצין בכיר בפיקוד העורף אמר על חילוץ הלכודים: "פגשנו הלילה אתגר חילוץ מהמורכבים שראינו". מבצע החילוץ ארך 18 שעות, תוך שימוש במגוון יכולות טכנולוגיות וכשירויות, ותחת הנחת העבודה שישנו ראש קרב או חלק אחר בטיל שלא התפוצץ והתרסק לתוך המבנה. עם זאת, הכוחות לא איתרו במקום חומר נפץ ודאי.