אלי לוי בשטח - עם התושבים שבתיהם נפגעו מהטילים האיראנים

בעוד הישראלים חוששים מסבב נוסף מול איראן, תושבי הבתים שנפגעו במבצע "עם כלביא" עוד מנסים להרים את הראש מעל המים ומחכים יותר מחצי שנה לשוב הביתה. אלי לוי יצא לבדוק את מצב שיקום הבניינים שנהרסו ובדק - למה יידרש עוד זמן רב עד שהמפונים ישובו לביתם.

בראשון לציון, שם פגע טיל בליסטי ביוני האחרון, נוצר הרס סביבתי בשכונה בשל ההדף. יקי אגם, מנכ"ל "קלין קור טכנולוגיות", אמר כי "נזקי ההדף מטיל אחד הם ענקיים - ברמה שלא ראו את זה בעולם". לדבריו, בשל עומס שנוצר אצל מס רכוש ובירוקרטיה כבדה - עוכבה העבודה על טיפולי הנזקים.

שרגא, תושב שכונת נווה שאנן בחיפה שהבניין בו התגורר נפגע מטיל, טרם נהרס כעבור שבעה חודשים. הוא סיפר לאלי לוי כי הוא מעריך שהדיירים יוכלו לשוב להתגורר במקום בעוד כשלוש עד חמש שנים. "אני מבין שאנחנו לא לבד במערכה הזו, ויש עוד הרבה בניינים ומשפחות כאלו - אני מקווה שזה יזרום", הוסיף.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד