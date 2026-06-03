המפכ"ל מסרב להיפגש עם ניצב אבי ביטון, שחוזר למשטרה

מתיחות בצמרת משטרת ישראל: מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, מסרב להיפגש עם ניצב אבי ביטון, למרות פניות חוזרות ונשנות מצדו של הניצב, כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה כתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

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ניצב אבי ביטון, המסיים בתחילת חודש יולי תקופת השאלה בגוף ביטחוני, צפוי לשוב לשורות הארגון וביקש לתאם פגישה עם לוי כדי לדון בשיבוצו בסגל הפיקוד. עם זאת, כל פניותיו נתקלו עד כה בהתעלמות. המפכ"ל מסרב להחזיר.

לפי גורמים במשטרה, לוי אינו מעוניין להחזיר את ביטון לסגל הפיקוד הנוכחי, וזאת בניגוד להבטחה שנתן לו עם כניסתו לתפקיד המפכ"ל, לפיה ביטון ימונה בהמשך לסגנו.

גורמים אחרים בארגון מייחסים זאת ל"חשש" מקצועי של לוי ממעמדו של הניצב הוותיק והמרכזי. "לוי לא רוצה בשולחן הספ"כ קצין דומיננטי שיכול להאפיל עליו", אמר אחד הגורמים. ביטון מילא בעבר שני תפקידי ניצב מרכזיים - ראש אגף המבצעים, מפקד מחוז מרכז וכן תפקיד נוסף בארגון הבטחוני אליו הושאל.

מטעמו של ניצב ביטון נמסר: "אכן אני ממתין לשיחה עם המפכ"ל. אני מאמין שהמפכ"ל יזמן לשיחה בתקופה הקרובה. מעבר לכך אנני נכנס לעניינים פנימיים הקשורים ללו"ז מפכ"ל".