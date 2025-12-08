אתם ברשימה? השמות הנפוצים ביותר לילדים ב-2024 בישראל

שנת 2025 מגיעה לסיומה, ובלכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמים את השמות הנפוצים ביותר לילדים בשנת 2024. השם הנפוץ ביותר בקרב הבנות היהודיות היה אביגיל, במקום השני - איילה, ובמקום השלישי שרה. בקרב הבנים היהודיים השם הנפוץ ביותר הוא דוד, אחריו לביא ובמקום השלישי - אריאל. בקרב הבנים המוסלמים מוחמד הוא השם המוביל, ובקרב בנות מוסלמיות - מרים.

כאמור, באוכלוסייה היהודית, השם אביגיל נמצא בראש הרשימה, עם 1,437 בנות שנקראו בשם הזה. במקום השני איילה עם 1,182 בנות שנקראו בשם הזה, ובמקום השלישי השם שרה עם 1,151 בנות.

בקרב הבנים היהודים, דוד הוא השם הנפוץ ביותר עם 1,842 תינוקות שנקראו בשם הזה, מדובר ב-2.7% מהבנים. במקום השני השם לביא שניתן ל-1,519 תינוקות, ואריאל במקום השלישי עם 1,479 ילדים.

רשימת שמות הבנות היהודיות ב-2024 -

1. אביגיל

2. איילה

3. שרה

4. תמר

5.מאיה

6. אסתר

7. יעל

8. נועה

9. ליבי

10. חנה

רשימת שמות הבנים היהודים ב-2024 -

1. דוד

2. לביא

3. אריאל

4. רפאל

5. אוּרי/ אוֹרי

6. יוסף

7. ארי

8. משה

9. יהודה

10. אברהם

השם מוחמד מוביל, אבל נמצא במגמת ירידה

השם מוחמד הוא השם הנפוץ ביותר בקרב בנים ב-2024 באופן כללי בישראל, ובקרב הבנים המוסלמים בפרט, עם 2,257 תינוקות בשם הזה. השם נמצא במגמת ירידה עקבית, כשבתחילת שנות ה-2000 הוא עמד על 17%, ובשנת 2024 ירד ל-2024.

בקרב הבנות המוסלמיות השם הנפוץ ביותר היה מרים, עם 566 בנות.

רשימת שמות הבנים המוסלמיים ב-2024 -

1. מוחמד

2. יוסף

3. אחמד

4. אדם

5. עומר

6. עלי

7. עבד

8. אמיר

9. אבראהים

10. סנד

רשימת שמות הבנות המוסלמיות ב-2024 -

1. מרים

2. ותין

3. לין

4. מסק

5. שאם

6. ליאן

7. מריה

8. מלאק

9. מילא

10. סילין

חלוקה לפי ערים

בקרב הבנות היהודיות, השמות המסורתיים אסתר ושרה היו נפוצים בערים עם ריכוז גדול של חרדים, ואילו השם מאיה היה נפוץ בעיקר בערי המרכז.

באופן דומה, בקרב הבנים היהודים, השמות המסורתיים אברהם, דוד, יוסף ומשה היו נפוצים בעיקר בערים עם ריכוז גדול של חרדים, ואילו השם אדם היה נפוץ בתל אביב-יפו.

התפלגות השמות בקרב הבנות היהודיות ובקרב הבנים היהודים שונה מאוד בין האשכולות החברתיים-כלכליים השונים.

השמות אריאל ואוּרי / אוֹרי שהיו בעשיריה הפותחת של השמות הנפוצים ביותר לבנים יהודים, הופיעו גם בעשירייה הפותחת של השמות הדו-מיניים.

המגזר הנוצרי והמגזר הדרוזי

בקרב הבנות הנוצריות-ערביות, חמשת השמות הנפוצים ביותר היו: סמא (2.7%), איילה , מריה, לין ותיא.

בקרב הבנים הנוצרים-ערבים חמשת השמות הנפוצים ביותר היו: אליאס (3.4%), שרבל , ג'ורג', אמיר וליאם.

בקרב הבנות הדרוזיות חמשת השמות הנפוצים ביותר היו: איילה (2.7%), סמא, לין, מילא ולור.

בקרב הבנים הדרוזים חמשת השמות הנפוצים ביותר היו: אדם (4.3%), סולימאן, רם, ליאם וימאן.