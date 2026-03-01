בירושלים חשפו: מנהרת ביוב שיועדה להעברת שב"חים מיו"ש לעיר
בעיצומה של המלחמה, לוחמי מג"ב חשפו תוואי ביוב שהוסב למנהרה חוצה משטחי יהודה ושומרון לשטחי מדינת ישראל • הכוחות פועלים לאיטום התוואי ולמניעת המשך חדירת פלסטינים דרך הפיר
בעיצומה של המלחמה, לוחמי מג"ב שפועלים בעוטף ירושלים חשפו היום (ראשון) תוואי ביוב שהוסב למנהרה חוצה משטחי יהודה ושומרון לשטחי מדינת ישראל בצפון העיר.
המנהרה שימשה להעברת פלסטינים מצד לצד, ומצאה שימוש במיוחד לאור ההגברת האכיפה נגד חדירות שב"חים לשטחי ישראל.
כעת פועלים הכוחות לאיטום התוואי ולמניעת המשך חדירת פלסטינים דרך הפיר, במטרה להבטיח את ביטחון תושבי ירושלים והסביבה.
כזכור, בתחילת החודש הוחרמו עשרות מצלמות אבטחה שהותקנו על מבנים הסמוכים ל"טיילת הדאחייה" בירושלים. המקטע הפרוץ בקו התפר שפופולרי עבור שב"חים פלסטינים, זאת לאחר שלפי החשד מבריחי שב"חים לניטור פעילות ומיקום כוחות המשטרה באזור ובהתאם - להברחתם לישראל.