על רקע התגברות הפשיעה וההיערכות לחודשי הקיץ והחופש הגדול, עיריית פתח תקווה יוצאת במהלך חדש לשיפור ביטחון התושבים. אלא שאת האחריות לכך ולמיגור התופעה, היא מגלגלת ממנה והלאה - לבעלי העסקים. כך עולה מדרישה חדשה שמציבה העירייה למרכזים מסחריים פתוחים בעיר: להציב מאבטחים בסוף השבוע, בימים חמישי, שישי ומוצ"ש, על חשבונם. וזאת כתנאי לרישיון העסק שלהם.

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את הדרישה הזו העירייה שולחת במכתבים לבעלי אותם המרכזים בימים האחרונים, בהם גם המרכז המסחרי בו נרצח באפריל האחרון ימנו בנימין זלקה. "בתקופה האחרונה ובדגש על תקופת הקיץ ובסופי השבוע, מזוהה עלייה בריכוז ואלימות בני נוער ברחבי העיר ובמרכזי הקניות והבילוי בפרט - מה שמצריך היערכות ביטחונית מוגברת", מציין ראש מינהל הביטחון הפיקוח והחירום של העירייה באותו המכתב, שהגיע לi24NEWS.

לפי הדרישה המפורטת במכתב, החל מה-1 ביולי, אותם מרכזים יידרשו להציב מאבטחים שימנעו רעש, השחתת רכוש, קטטות וצריכת אלכוהול, ובמידת הצורך יזעיקו את השיטור העירוני. נדגיש - לפי החוק ובמצב הקיים היום, חובת הצבת מאבטחים על חשבון בעל העסק או המתחם קיימים במתחמי מסחר סגורים בלבד, כמו קניונים, והיא לא קיימת במתחמי מסחר ובילוי פתוחים, שהם תחת אחריות המשטרה וגורמי הסיור והביטחון העירוניים.

בשל כך, דרישה זו מעוררת התקוממות וזעם מצד בעלי המתחמים המסחריים בפתח תקווה, הרואים בכך התנערות של העירייה והמשטרה מאחריות, תוך גלגולה לפתחם. עוד מבהירים לנו בעלי המתחמים כי דרישה זו תגלגל אליהם עלות של מאות אלפי שקלים בשנה שיידרש כעת כל מתחם לספוג. בעלי העסקים מזהירים כי עלויות אלו יתגלגלו בסופו של דבר לכיס הצרכנים - שישלמו גם הפעם את מחיר אוזלת היד של המדינה בשמירה על ביטחוננו.

מדוברות עיריית פ"ת נמסר: "כחלק מהפעילות השוטפת, העירייה פועלת באופן מתוגבר ברחבי העיר, ועשרות פקחים ומאבטחים עירוניים נמצאים בשטח בכל רגע נתון. פעילות זו מתקיימת באופן שגרתי, ללא הקשר לאירוע כזה או אחר, כפי שקורה בכל הארץ. בתוך כך, העירייה חידדה בפני בעלי מתחמים עסקיים את חשיבות קיום האבטחה בשטחם, בין היתר גם בהיבטים ביטחוניים. מדובר בשטחים פרטיים של העסקים, ולא בשטחים ציבוריים, ולכן העירייה אינה מוסמכת להציב בהם אבטחה.מרבית מתחמי העסקים מפעילים אבטחה באופן קבוע מזה שנים. בעלי המתחמים שטרם עושים זאת התבקשו להציב אבטחה בהתאם".