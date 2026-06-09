מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מפרסם היום (שלישי) דו"ח בו הוא מביע ביקורת על התנהלות מדינת ישראל במהלך מלחמת "חרבות ברזל", בתחומי האסירים הביטחוניים והיערכות למתקפות סייבר. כמו כן הובעה ביקורת על חוסר השימוש בפלטפורמות בינה מלאכותית במגזר הציבורי, על אף שהטכנולוגיה היא כבר דבר שבשגרה.

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סוגיית הטיפול באסירים ביטחוניים והעמדתם לדין אחרי ה-7 באוקטובר

עיקר הביקורת בדו"ח על אופן הטיפול באסירים ביטחוניים במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ואחריה הוא על חוסר ההיערכות של מערך הכליאה במדינה לקליטת אסירים ביטחוניים בהיקף גדול כפי שקרה לאחר ה-7 באוקטובר. על פי הדו"ח, ערב הטבח מספר האסירים הביטחוניים בישראל עמד על כ-5,200, והוא זינק לכ-10,000 בינואר 2025 - גידול של כ-92%.

מבקר המדינה טוען בביקורת כי צה"ל ושב"ס לא נערכו מראש לתרחיש מלחמה ולכליאת לוחמי לטווח ארוך, למרות שהדבר סוכם ביניהם כבר ב-2006, ועל אי-הכשרת תשתיות מתאימות להחזקת מספר גדול של אסירים ביטחוניים. על פי המבקר, הדבר הוביל לשחרורם של מנהל בית החולים "שיפא" בעזה לצד 18 אסירים נוספים. לדעת משרד מבקר המדינה "היה ראוי שהמל"ל, שב"כ וצה"ל יוודאו, כי שחרור כזה, מובא לידיעת רה"מ וכי ניתן אישורו לכך".

המבקר קובע כי עקב מספר המחבלים הגדול שנתפסו במלחמה "שב"ס לא היה יכול לממש במלואו את ייעודו כארגון האמון על כליאתם של כלל האסירים בישראל".

המבקר מעיר כי גם העבודה על חלופות מאסר לאסירים פליליים, שהחלה לפני המלחמה ולא הסתיימה בחקיקה - לא הושלמה גם במהלכה - למרות הנחיית ראש הממשלה בספטמבר 24 לסיים את החקיקה תוך חצי שנה. דבר זה יכול היה לפנות מקומות רבים בבתי הכלא.

בנוסף, המבקר קובע כי שב"כ נמנע מביצוע מעצרים באיו"ש במהלך המלחמה בשל מצוקת הכליאה.

עוד הובא בדו"ח שאף לא אחד ממחבלי הנוח'בה הועמד עד כה לדין, נכון לפברואר 2026. המבקר טוען כי "מיצוי הדין עם מחבלי חמאס שביצעו פשעים במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר ובמהלך מלחמת חרבות ברזל הוא בעל חשיבות מכרעת מהבחינה המשפטית, המוסרית והציבורית". המבקר ציין כי התמשכות התהליך המשפטי פוגעת באפקט ההרתעה שבהעמדה לדין של המחבלים. עוד הוסיף המבקר, כי

כמו כן טען המבקר כי מיצוי הדין עם מחבלים אלה יעשה צדק עם קורבנות הטבח, וכי הרשעה בדין תשמש אמצעי להרתעה מפני תכנון וביצוע מעשים דומים בעתיד. המבקר טען גם שהעמדה לדין של מחבלי הטבח ישמש תיעוד רשמי והוכחה משפטית ברורה לגבי כל הזוועות שהתרחשו ב-7 באוקטובר.

היערכות המדינה למתקפות סייבר

מאות אירועי סייבר עם פוטנציאל נזק משמעותי אירעו במהלך מלחמת חרבות ברזל, עלותם השנתית המצטברת לקופת - 12 מיליארד שקלים לקופת המדינה, כך עולה מדוח מבקר מדינה העוסק בהגנת הסייבר והבינה המלאכותית. לפי הדו"ח, במהלך המלחמה חל "גידול בהיקף ובעוצמה של מתקפות הסייבר נגד גופים במשק הישראלי שנועדו לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון הציבור ובחוסן הלאומי, ולאסוף מידע לצרכי מודיעין".

עוד עולה מהמסמך, כי אם תחילה אירועי הסייבר התמקדו באירועי השפעה וגרימת נזק (כמו למשל מחיקת מידע) בהמשך זוהה מיקוד באיסף מידע על יעדי איש, אזרחים ותהליכים בישראל. בין המקרים אליהם התייחס דו"ח המבקר נמנו פריצה למשרד ממשלתי בינואר 2024, שהביאה לדליפת מידע רגיש, פריצה למערכות של בית חולים ומוסד אקדמי גדול - וכן פריצה לחברת IT שהביאה גם כן לדליפת מידע משמעותית.

הדו"ח מצביע גם על רמת הגנה בלתי מספקת בהיבטי סייבר בחלק מההיבטים והגופים והתעלמות של הממשלה מהנושא בשנים האחרונות - למרות רמות האיום שגדלות בהתמדה. כך למשל, במשך עשור לא הצליחה הממשלה לקדם הצעת חוק סייבר שתסדיר את הנושא, ולא נערכו כמעט תרגולי היערכות טרם המלחמה.

הדו"ח כולל גם התייחסות מיוחדת להגנת המידע הממוחשב בבית הנשיא - שם מצביע אנגלמן על ליקויים חמורים בהגנת המידע ואבטחה מפני איומי סייבר. לפי אנגלמן, ישנה סכנה ממשית למידע רגיש רב המצוי בידי בית הנשיא, בתוכו כמעט 100 אלף מבקשי חנינה.

בחלקו השני של הדו"ח, מתייחס מבקר המדינה להיערכות הממשלתית לבינה מלאכותית - ומסמן את הפער הדרמטי בין הסביבה הכלכלית טגנולוגית המפותחת בישראל - לחוסר היכולת הממשלתית לתרגם את היתרון הלאומי לתכנית פעולה. אנגלמן מסמן את היעדר תכנית כזו שתסמן חזון, יעדים, תקציבים ואחריות ממשלתית ברורה לקידום תחום הבינה המלאכותית ואימוץ הכלים האלו והטמעתם במגזר הציבורי.

היערכות המגזר הציבורי לבינה מלאכותית

על פי הדו"ח, קיים פער בולט בהיערכות הממשלתית להטעמת טכנולוגיית בינה מלאכותית במגזר הציבורי, לבין האקוסיסטם המפותח והפוטנציאל הגבוה בתחום הקיים בישראל. המבקר טוען בדו"ח כי הממשלה טרם אישרה תוכנית לאומית ארוכת טווח הכוללת חזון, יעדים, לוחות זמנים ותקציבים למימוש והטמעת הטכנולוגיה בגופים הציבוריים בישראל.

כמו כן עולה בדו"ח כי ישנם פערים בניהול הנתונים בשירות הציבורי, שבינה מלאכותית תלויה בהם. במגזר הציבורי בישראל קיימים חסמים משמעותיים בטיוב המידע, כגון תהליכי אישור ממושכים, מגבלות רגולטוריות וביורוקרטיות, פערי אכיפה, מערכות מידע שאינן מתממשקות זו עם זו, ותלות בתהליכים ידניים.

תגובות

ממערך הסייבר הלאומי נמסר בתגובה לדו"ח: "חוק הגנת הסייבר הלאומית שאושר אמש בקריאה ראשונה ישפר את רמת ההגנה בסייבר של ארגונים חיוניים ושל ספקים דיגיטליים ויחזק את משרדי הממשלה הרגולטורים להוביל את ההגנה במגזרים השונים, בהנחייה מקצועית של מערך הסייבר לאומי.

"חשוב לציין כי פעילות ההגנה האינטנסיבית של מערך הסייבר הלאומי בתקופת המלחמה, יחד עם שותפיו למשימה, הביאה למניעת הישגים משמעותיים מהאויבים אשר לא הצליחו לפגוע ברציפות התפקוד הלאומית או בחיי אדם, כפי שניסו שוב ושוב. מערך הסייבר הלאומי למד את ממצאי הדוח לעומק, כפי שהוא עושה עם כל ביקורת מקצועית, טיפל כבר בחלק מהנושאים שהועלו וימשיך לפעול ליישום הלקחים".