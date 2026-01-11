עשרות חרדים פוצצו כנס של חטיבת החשמונאים בבני ברק

מהומה אלימה פרצה הערב (ראשון) בבני ברק במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים כשעשרות חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ אליו. אחד מהמפגינים נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מפקד החטיבה, אלוף־משנה אבינועם אמונה, חולץ מהמקום על ידי כוחות המשטרה.

על פי הדיווחים, במהלך האירוע נזרק רימון, וכוחות משטרה ומג"ב גדולים הוזעקו לזירה. לוחם מיחידת חשמונאים שנקלע להפגנה של חרדים קיצוניים הותקף, רכבו הושחת והוא נאלץ להיחלץ מהמקום תוך שימוש בכוח על ידי המשטרה. כמו כן חולץ אחד ממארגני הכנס, שהותקף בעודו יושב ברכבו.

שימוש לפי סעיף 27א'

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיב לאירועים ואמר: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידיאולוגי - דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם".