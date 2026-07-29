במדי צה"ל ובנשק: תועד תוקף פלסטינים - ונעצר לאחר יותר מחודש במנוסה

כוחות הביטחון עצרו לפנות בוקר (רביעי) תושב אזור השומרון בשנות ה-20 לחייו, חבר כיתת כוננות, שנחשד במעורבות באירוע התקיפה בכפר חווארה ב-6 ביוני.

החשוד, שנצפה בתיעודים מהזירה כשהוא לבוש במדי צה"ל ומצויד ברובה M16 ובאקדח, שהה במנוסה במהלך החודש האחרון עד ללכידתו בידי בלשי המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י, לוחמי מג"ב ושב"כ. הכוחות החרימו את נשקיו, והמשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרו לצורך מיצוי החקירה.

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במסגרת החקירה, שכבר הובילה למעצר מספר מעורבים, יוחסה לחשוד תקיפה אלימה של תושבים פלסטינים, אשר חלקם נזקקו לטיפול רפואי בבית חולים.

בעקבות הפצת הסרטונים שבהם נראו מעורבים בלבוש צבאי, מיהרה המשטרה להבהיר כי "אין מדובר בחיילי צה"ל בשירות, אלא באזרחים". הדמות המרכזית בתיעוד התקיפה, שתפס תאוצה ברחבי העולם, הוא למעשה איש הגנת מרחבית (הגמ"ר) שנגרע משירות פעיל עוד בחודש מרץ.

רשתות ערביות

המעצר הנוכחי מצטרף לכתב אישום שכבר הוגש בסוף יוני נגד תושב יצהר בשנות ה-30 לחייו, בגין מעורבותו באותו אירוע אלימות שהתפתח על רקע טענות לגניבת עדר כבשים. מכתב האישום עולה כי הנאשמים חסמו כלי רכב, ירו באוויר ותקפו תושבים באלות ובנשק - תקיפה שהובילה לפציעתו הקשה של אחד המקומיים. במשטרה גינו את המעשים והדגישו כי "אין באירוע חקלאי כדי להצדיק חסימות ציר, איומים בנשק או תקיפות אלימות", והבטיחו להמשיך לפעול בנחישות נגד התופעה.