לאחר מאמצי חילוץ מורכבים שנמשכו לאורך כל שעות הלילה (שני) ועד הבוקר המוקדם, חילצו צוותים מתוגברים של לוחמי האש וכוחות פיקוד העורף שני לכודים שנמצאו תחת הריסות המבנה בחיפה ללא רוח חיים. מנותקי הקשר וההרוגים הם בני זוג, בנם וזוגתו של הבן.

כוחות ההצלה פעלו בתנאים קשים בתוך אתר ההרס המורכב, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים הכוללים איכונים טלפוניים ומצלמות מיוחדות בניסיון לאתר את מיקומם המדויק של הנפגעים.

פעולות הסריקה והחילוץ נמשכות באינטנסיביות גם בשעה זו, כאשר המאמץ העיקרי מרוכז בניסיון להגיע אל שני מנותקי קשר נוספים שטרם אותרו בזירת האירוע. אילן אוחנה, דובר מחוז חוף בכבאות והצלה לישראל, מסר כי הצוותים המתוגברים ממשיכים לפעול בנחישות למרות הסיכונים הכרוכים ביציבות המבנה המעורער, במטרה להשלים את פעולות האיתור והחילוץ של כלל הנעדרים שנותרו בשטח.

על פי תחקיר ראשוני של הפגיעה של הטיל האיראני, מצביע על כך שהוא זוהה בזמן ובוצעו מספר ניסיונות יירוט, אך הם החטיאו. לפי הממצאים, ראש קרב במשקל של מאות קילוגרמים פגע ישירות באחת הקומות התחתונות בבניין מדורג, והוביל לקריסת שתי קומות נוספות. בזירה מעריכים כי ראש הקרב ככל הנראה לא התפוצץ במלואו, או שהתפוצץ באופן חלקי בלבד, זאת על סמך ההדף הדל יחסית שנמדד באזור. המפכ"ל דני לוי ציין כי הטיל נשא מאות קילוגרמים של חומר נפץ.