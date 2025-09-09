טרגדיה: לוחם מילואים אותר ללא רוח חיים ביום חתונתו
לוחם מילואים בן 31 נמצא ירוי בראשו בדירה ברחובות • חבריו, שהגיעו ללוותו ביום החתונה, איתרו אותו שרוע והזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לקבוע את מותו • נסיבות האירוע עדיין נבדקות
לי עייש ראש דסק פלילים
טרגדיה בלתי נתפסת ברחובות: לוחם מילואים בן 31 אותר הבוקר (שלישי) ירוי בראשו בדירה בעיר. חבריו, שהגיעו ללוותו ביום החתונה, איתרו אותו שרוע והזעיקו את כוחות ההצלה למקום, שנאלצו לקבוע את מותו. יצוין כי נסיבות האירוע עדיין נבדקות.
כזכור, בחודש שעבר אותר קצין לוחם בשירות מילואים ללא רוח חיים בצפון הארץ. בצה"ל הודיעו כי הודעה נמסרה למשפחתו וכי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית, כאשר עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.
