טרגדיה: לוחם מילואים אותר ללא רוח חיים ביום חתונתו

טרגדיה בלתי נתפסת ברחובות: לוחם מילואים בן 31 אותר הבוקר (שלישי) ירוי בראשו בדירה בעיר. חבריו, שהגיעו ללוותו ביום החתונה, איתרו אותו שרוע והזעיקו את כוחות ההצלה למקום, שנאלצו לקבוע את מותו. יצוין כי נסיבות האירוע עדיין נבדקות.

כזכור, בחודש שעבר אותר קצין לוחם בשירות מילואים ללא רוח חיים בצפון הארץ. בצה"ל הודיעו כי הודעה נמסרה למשפחתו וכי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית, כאשר עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.