סרן עומר נאוטרה נטמן: "הפכת לשם דבר לגבורה"

סרן עומר נאוטרה, שהושב ארצה משבי חמאס בתחילת השבוע, מובא הבוקר (שישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי קרית שאול.

בין מאות האנשים שהגיעו ללוות את עומר ז"ל בדרכו האחרונה נכח גם שורד השבי נמרוד כהן, שהיה בטנק עם עומר, והושב בעסקה האחרונה.

תמר צוהר, סבתו של עומר ז"ל, ספדה לו: "421 יום ולילה קיווינו והתפללנו שאתה בחיים. אגלה לך סוד, גם אחר כך כל הזמן קיוויתי שזאת טעות ושתגיד לנו ׳סתם דאגתם׳ אבל לצערי השבוע קיבלנו את הידיעה שהחזירו אותך לארץ שכה אהבת".

"היום אנחנו נאלצים להיפרד ממך לנצח. וכמו שאומרים נוח בשלום על משכבך ולנו לפחות יהיה מקום שנוכל לדבר איתך ולבכות באין מפריע. אני מבטיחה לבוא לבקר. מתגעגעת אלייך ואוהבת אותך, סבתא".

יסמין מגל, בת דודתו של עומר: "זאת התקופה הכי ארוכה שלא ראיתי אותך ויש בי געגוע כבר תקופה ארוכה בלי חיבוק ששובר צלעות, בלי לשמוע סיפורים מהצבא ולצחוק עלייך שאתה צהוב, באמת היית צהוב, שיחות על איפה נגור ומה נעשה כשנהיה גדולים. פעם חתולים תמיד היו מתעלמים מימני ועכשיו הם נגשים אליי ברחוב. אני מרגישה שאתה שולח אותם אליי. עומר, כל כך הרבה אנשים שלא הכירו אותך כואבים על לכתך ואני מודה על זה שזכיתי להכיר אותך. שבורת לב, מתגעגעת אלייך, אוהבת אותך, יסמין".

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו: "אמנם רובנו כאן לא זכינו להכיר אותך באופן אישי, ובכל זאת - אנחנו, כולנו, והעם כולו - מרגישים שאתה חלק בלתי נפרד מחיינו. חלק בלתי נפרד - כי בחרת בנו, כשעלית לבד, כשהתגייסת, כשנלחמת. חלק מחיינו - כי הגנת עלינו בגופך ובכל מאודך. חלק מחיינו - כי הפכת שם דבר בעולם כולו לגבורה כבן עמינו".

"כל כך הרבה חיכינו להעניק לך מנוחה נכונה, שלמה ואמיתית. להעניק לכם, משפחת נאוטרה האהובה כל כך – מעט מזור; מקום לפקוד, לבכות, ולהתייחד עם עומר, אחרי למעלה משנתיים של חרדה, של געגוע ושל כאב. וכעת, יש סגירת מעגל מסוימת, מרגשת וכואבת כל כך".

"עומר היקר והאהוב, בבוקר שמחת תורה, שבעה באוקטובר יחד עם פקודיך עוז דניאל זכרו לברכה שליווינו אתמול לקבר ישראל ושקד דהן - זכרונו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים - נמרוד כהן, שברוך השם שב אלינו מן התופת ונמצא פה איתנו - זינקתם לקרב בלי לחשוב פעמיים, ודהרתם בין נירים לניר עוז, להגן בגופכם וברוחכם על תושבי מערב הנגב".

"לחמתם בכל הכוח, באומץ בלתי נתפס, מול אויב חסר רחמים, חסר חמלה, חסר גבולות - כפי שהעידו הסרטונים שצילמו המרצחים האכזריים. ידעתם שאתם מסכנים את נפשכם, ועשיתם הכל, כדי להכות ברוע, להגן ולשמור ככל יכולתכם על האור, שלא, חלילה, יכבה. צוות נאוטרה עיכב בקרב גבורה המוני מחבלים בגזרה ובכך סיכל את תוכניתם לנוע לפנים הארץ ולהחריב הכל", אמר הרצוג.

עומר נאוטרה, יליד ארה"ב ובעל אזרחות אמריקנית, נולד להורים ישראלים ועלה לישראל במיוחד כדי להתגייס לצה"ל. עם גיוסו הצטרף לגדוד 77 של חטיבה 7 כחייל בודד דרך גרעין צבר. בבוקר ה־7 באוקטובר 2023, כשפעל עם הצוות שלו להגנת יישובי העוטף, הוא נפצע קשה ונחטף לעזה.

ב־1 בדצמבר 2024, צה"ל אישר את מותו, על סמך מודיעין ודאי. הוא היה בן 21 בלבד, שבוע לפני יום הולדתו ה־22. השבוע הוא הושב לארץ יחד עם החללים אסף חממי ועוז דניאל.