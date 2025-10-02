חמש רקטות שוגרו מרצועת עזה לאשדוד, שני נרצחים בפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר | סיכום חדשות כיפור

שנת 2025 היא השנה השנייה בה מדינת ישראל מציינת את יום כיפור, כאשר אנחנו עדיין נמצאים במלחמת "חרבות הברזל" - ישנם חטופים ברצועת עזה, וחיילים רבים עדיין נלחמים בסמטאות השונות שלה. כמדי שנה, מערכת i24NEWS מסכמת עבורכם את האירועים החשובים ביותר שהתרחשו ביממה האחרונה - וכדאי לכם להכיר.

אזעקות נשמעו אמש באשדוד והסביבה, בסביבות השעה תשע בערב. בהמשך, דובר צה"ל הודיע כי זוהו חמישה שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה - לעבר שטח ישראל. עוד נמסר כי ארבעה מהם יורטו ואחד נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים. בהמשך, חמאס לקח אחריות על השיגורים הללו. במקביל - כוחות צה"ל המשיכו לתקוף ברצועת עזה.

חמאס טרם החליט האם הוא מסכים ל"תוכנית טראמפ" לרצועת עזה". מקורות פלסטינים אמרו לערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי "התוכנית שקיבלו שונה מזו שהוצגה למנהיגים הערבים". עוד נמסר כי "הם חוששים שהמצב בלבנון יקרה גם בעזה, ודורשים ערבויות ברורות להפסקת המלחמה".

רשת BBC הבריטית דיווחה היום כי המתווכות בשיחות המשא ומתן נמצאות בקשר עם מנהיג הזרוע צבאית של חמאס בעזה, עז א-דין אל-חדאד, שאותת כי אינו מסכים להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי הדיווח, הוא מאמין כי מטרת ההצעה היא "חיסול הארגון", לכן בין אם הארגון מסכים ובין אם לאו - הוא נחוש להמשיך ולהילחם.

עם זאת, במקביל דווח כי חלק מההנהגה הפוליטית בארגון מוכנה לקבל את ההצעה - אך עם שינויים. למרות זאת, חשוב להדגיש כי השפעתם אינה מספקת, שכן הזרוע הצבאית היא זו שמחזיקה בחטופים.

צה"ל השתלט במהלך הלילה על משט "סומוד" הפרו-פלסטיני שניסה להגיע לרצועת עזה. חשבון ה-X של משרד החוץ בשפה האנגלית עידכן כי אף אחד מכלי השיט של המשט לא הצליח להיכנס לאזור לחימה פעיל - או להפר את הסגר הימי החוקי. כלל המשתתפים נבדקו, ונמצא כי הם בריאים ושלמים. עם הגעתם ארצה, צפוי להתחיל הליך הגירוש שלהם בחזרה לאירופה.

שני בני אדם נרצחו ושלושה נוספים נפצעו באורח קשה מאוד בפיגוע טרור שהתרחש היום (חמישי) בבית כנסת אורתודוקסי במנצ'סטר. הרשויות בבריטניה הודיעו כי זהות המחבל ידועה להם - אך הפרטים הללו טרם פורסמו. לאחר הפיגוע, תוגברה האבטחה על כלל בתי הכנסת במנצ'סטר, וחלקם אף נסגר.