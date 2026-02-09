הנתיבים המהירים משתנים: מי פטור, ומי ישלם עד 105 שקלים?

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שני) את התקנות שיאפשרו גביית אגרה בנתיבי המהיר בכביש החוף ובנתיבי איילון, במטרה להפחית את עומסי התנועה. לפי התקנות, תחבורה ציבורית, שאטלים ורכבים עם 3 נוסעים ומעלה יהיו פטורים מתשלום, בעוד שרכבים פרטיים עם נוסע אחד או שניים ישלמו אגרה דינמית - החל מ-6.99 שקלים ועד 104.91 שקלים, בהתאם לעומס בכביש.

התקנות קובעות שבעה מקטעי חיוב בנתיבים, כאשר במקרים שבהם מהירות הנתיב תרד מתחת ל‑70 קמ"ש, ניתן יהיה למנוע זמנית כניסת רכבים משלמים כדי לשמור על מהירות הנתיב. נציגי משרד התחבורה הדגישו כי הפרויקט כולל גם שני חניוני חנה וסע חינמיים - השפיים (כ‑6,800 מקומות חניה) שייפתח ב‑1 במרץ, ומבוא איילון (כ‑3,800 מקומות) שייפתח ביולי, הכוללים מתקנים לרוכבי אופניים ומקלחונים.

ח"כ שלום דנינו, שהחליף את היו"ר בדיון, ח"כ איימן עודה וח"כ איתן גינזבורג ביקשו הבהרות על סטטוס הפרויקט ופרטי האגרות. נציג אגף החשב הכללי באוצר, אסף ברזילי, הסביר כי עלות הפרויקט עומדת על כ‑8 מיליארד שקל, כאשר מחצית ממומנת על ידי חברת נתיבי איילון והחצי השני באמצעות זכיין לתקופת ההקמה וההפעלה של 14 שנה.

נציג איגוד הרכב הדו‑גלגלי, נתנאל אסרף, התנגד לאיסור כניסת רכבי דו‑גלגלי לנתיב המהיר, אך נציג משרד התחבורה, ולדימיר סימון, הסביר כי מדובר בצעד בטיחותי למניעת זיגזוג רוכבים בין הנתיב המהיר לכביש הרגיל. בסופו של הדיון אושרו התקנות - ח"כ דנינו תמך, וח"כ גינזבורג בחר להימנע, על רקע הביקורת על התשלום המירבי במקטע שעשוי להגיע ליותר ממאה שקלים.