נציגי המשטרה לא נכחו בדיון על אלימות נגד נשים בכנסת

לציון היום הבין-לאומי למאבק באלימות נגד נשים ובצל שיא במקרי רצח על רקע מגדרי, קיימה הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת היום (שלישי) דיון מיוחד, בו נחשפו נתוני מרכז המחקר של הכנסת. מהנתונים עולה כי 304 נשים נרצחו בעשור האחרון - כאשר 50% מהם נרצחו בידי בני זוגם. ש', שורדת ניסיון רצח שיתפה בדיון: "הוא חנק אותי במשך חמש דקות וברח כשחשב שאני מתה". יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת מירב כהן זעמה על אי נוכחות נציגות משטרה: "זילות בכנסת, זה פשוט בלתי נתפס, נקיים דיון במטה הארצי".

חברת הכנסת כהן אמרה בדיון כי "זה יום של צעקת נשים שנפגעו מאלימות ומשפחות שאיבדו את היקר להן מכל בצורה הכי טראגית שאפשר". בנוסף כאמור, היא זעמה יחד עם חברי הכנסת בדיון על אי נוכחות נציגות משטרה.

אימא של נרצחת שיתפה בדמעות: "הוא נכנס לחצר ורצח את הבת שלי מול העיניים שלי. מי יכול לראות 13 כדורים שנכנסים לגוף של הילדה שלו?".

ש' נפגעת אלימות שיתפה באומץ את סיפורה: "אני נמצאת כבר חצי שנה במקלט לנשים מוכות אחרי ניסיון רצח מצד מי שהיה בעלי. הוא חנק אותי 5 דקות עד שאיבדתי הכרה. בכוחות אחרונים הפעלתי הקלטה ופשוט שומעים בה את קולות התנשפות שלו באטרף לרצוח אותי כשאני על סף מוות".

עוד הוסיפה ש' כי "הוא חשב שרצח אותי וברח". "כרגע אני עדיין במקלט עם שני התינוקות שלי. הוא קיבל צו הרחקה שגם אותו הוא הפר. לא מתקדם עם זה שום דבר".

עורכת הדין של ש' אמרה: "הכשלים המערכתיים במקרה הזה בלתי נסבלים. יש בעייתיות של הוכחת עבר פלילי וזה הזוי לחלוטין. התיק עבר כמה ערכאות משפטיות"."מחכים למתלוננות 7 מדורי גיהנום כשהן מתלוננות".

כהן פנתה לנפגעות שנכחו בדיון ודיברו בו, ולמשפחותיהן, ואמרה: "שנת 2024 הייתה שנת שיא של נרצחות - 35 שאיבדו את חייהן, והשנה יש כבר 44 נרצחות. לא נוכל להחזיר את האהבות שלכן אבל נעשה הכל כדי למנוע את הרצח הבא".

"נתוני מרכז המחקר של הכנסת חושפים כי בין השנים 2015 ל-2024 נרצחו בישראל 269 נשים. הנתונים מלמדים אותנו גם עד כמה המערכת כשלה בהגנה על מי שביקשו עזרה. 36% מהנשים שנרצחו בשנתיים האחרונות הגישו בעבר תלונה על אלימות במשפחה", הסבירה כהן, והוסיפה כי "הן פנו, הן ביקשו הגנה - והמערכת לא הצליחה להציל חיים".

לדברי כהן, "את אותו כשל אנחנו רואים לא רק במניעת מקרי הרצח, אלא גם בהשגת צדק עבור הקורבנות ומשפחותיהם. כמעט 20% ממקרי הרצח בעשור האחרון לא פוענחו". "אני מתביישת שיושב ראש הכנסת לא נענה להפצרותיי לציין במליאה את יום המאבק הבין-לאומי בתאריך הרשמי שלו, אלא דווקא שבועיים לפני".

"זו אמירה", ציינה כהן, "זו המחשה מזוקקת לאיך הממשלה והקואליציה הזו מתייחסות לנושא הזה – כנושא שאפשר לדחוק הצידה בלוח הזמנים, כמו עוד סעיף שנוח להזיז. זאת אותה ממשלה, אותה קואליציה, שבתקופתה הגענו למספר שיא של נשים נרצחות".

עוד מסרה כהן, בביקורת על היעדרותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כי "השר", "שמשרדו עיכב במשך תקופה ארוכה העברה לכנסת של נתונים הנוגעים לרצח נשים - בחר שלא להגיע לדיון הזה, למרות שהוזמן. הוא גם לא טרח לשלוח לכאן נציגי משטרה לדיון על אלימות נגד נשים. ולא בפעם הראשונה. היעדרות כזו איננה טעות ביומן".

בתוך כך, נוכחות מרשימה נרשמה ביחידת "משגב" של שירות בתי הסוהר, שמובילה בימים אלו "מהפכה לאומית בהגנה על נשים במעגל האלימות במשפחה". בן גביר אמר: "מובילה מהפכה אמיתית, הוקמה כדי שאף אישה מאוימת לא תישאר לבד אפילו לרגע".

היחידה הוקמה באוגוסט 2024 ופועלת מכוח תיקון מס’ 19 לחוק למניעת אלימות במשפחה - מהפכה חקיקתית המאפשרת לראשונה פיקוח טכנולוגי בזמן אמת על מפרי צווי הגנה. מדובר בשכבת הגנה חדשה שלא הייתה קיימת בישראל עד היום.

התיקון מסמיך את בתי המשפט להטיל פיקוח טכנולוגי על מי שהוערך כמסוכן, בהתאם לקריטריונים מחמירים ולהערכת מסוכנות מקצועית. הכלי החדש מאפשר זיהוי מיידי של הפרות – ולעיתים, מניעת פגיעה רגע לפני התרחשותה.