"המציאות הזו קורעת": רסיס נפל סמוך לביתה של מאיה קיי

רסיס טיל המצרר הבוקר (ראשון) בלב תל אביב נפל ליד ביתה של הדוגמנית מאיה קיי, ששיתפה את מאות אלפי עוקביה בתחושות הקשות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

קיי, המתגוררת בסמוך למוקד הנפילה, פרסמה סטורי ובו כתבה כי מדובר במציאות ש"קורעת לה את האונות במוח". בדבריה התייחסה הדוגמנית למחיר הכלכלי והנפשי הכבד שמשלמים אזרחי ישראל, ובפרט אלו שנמצאים בחופשה ללא תשלום ומתקשים לכלכל את משפחתם תחת אש.

i24NEWS

"זר לא יבין, מדרום ועד צפון אנשים עוברים תופת וזה בלתי נתפס", כתבה קיי והוסיפה כי "אי אפשר לחיות רגיל, וכל תחושה היא הגיונית, ריאלית ולגיטימית". היא קראה לקהל שלה להישמע להוראות מצילות החיים של פיקוד העורף והבהירה כי "זה לא צחוק".

לדבריה, חוסר הוודאות לגבי חזרת המשק והלימודים לסדרם יוצר משקע של חרדה יומיומית בקרב הציבור. היא חתמה את דבריה בתפילה לשלום הפצועים ובתקווה שהמצב יסתיים בקרוב, תוך שהיא מנסה לחזק את עוקביה: "אני מחזקת אתכם כדי להתחזק בעצמי".