המשטרה סגרה מסעדה שהעסיקה שב"ח - הבעלים טוענת: הוא גנב זהות של ישראלי

לאחר שהמשטרה הוציאה צו סגירה מנהלי למסעדה ברחוב בן יהודה בתל אביב בגין העסקת שוהה בלתי חוקי (שב"ח) ועצרה את בעלת העסק - במסעדה טוענים כי מדובר במקרה של גניבת זהות ושל הטעיה מצד העובד.

הבעלים סיפרה: "אני מעסיקה במשך שנתיים בחור מבאר שבע עם תעודת זהות כחולה. מוציאה לו תלושים מסודרים, ביטוח לאומי, הבראה, נסיעות. במשטרה אומת מספר הזהות ובמערכת של ביטוח לאומי הוא נמצא כתקין. הייתי 7 שעות עם אזיקים בידיים וברגליים, האישה היחידה עם עוד 6 שב"חים שנתפסו באותו היום. החוקר עדכן אותי שהבחור מתחזה וגנב זהות של אדם ערבי ישראלי, ולכן גם לא יכולתי לדעת שמדובר במתחזה וכמובן בשב"ח". "העובד טען שלא מכיר אותי ועובד אצלי רק חמישה ימים", הוסיפה.

לטענת בעלת העסק, לא מדובר במקרה הראשון של תפיסת שב"חים במסעדה שלה: "לפני שנה נתפסו אצלי 2 שב"חים עם תעודות זהות מזויפות. לא הבנתי איך אחרי כל בדיקה שעשיתי דבר כזה קורה לי שוב". "חשוב לי שכל מסעדן בארץ יהיה מודע וייזהר - על השם שלו, על הכסף שלו ועל הבריאות שלו", סיכמה.

במסגרת פעילות יזומה נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים בדקה המשטרה עסקים שבהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים. שלשום (שבת) הגיעו שוטרים למסעדה לאחר שעלה החשד כי במקום מועסקים עובדים תושבי יו"ש השוהים בישראל שלא כחוק. במהלך הפעילות אותר תושב חברון בן 29 ללא אישורי שהייה בישראל. על פי החשד, השב"ח הועסק במקום בניגוד לחוק. השוהה הבלתי חוקי וכן בעלת העסק, תושבת תל אביב בשנות ה-30 לחייה, נעצרו והובאו לחקירה.

בעקבות החקירה פעלה המשטרה לסגירת העסק, ואמש חתם סגן מפקד מחוז תל אביב, תנ"צ ג'האד חסן, על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים.