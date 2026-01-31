מרדכי דוד ל-i24NEWS: "אהרן ברק הוא הדיקטטור הגדול"

פעיל הימין מרדכי דוד שוחח הערב (שבת) עם ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, ותקף בחריפות את אהרן ברק לאחר שחסם את רכבו בחניון, ואף אמר כי "מתנצל שלא חסמתי אותו עוד פעמים, אהרן ברק הוא הדיקטטור הגדול".

בדבריו, התייחס לכך שנעצר חשוד שאיים לרסס אותו בגז פלפל בהפגנה בתל אביב, וטען כי הוא "איים לרצוח אותי. בא אליי ערבי עשה לי סימן של אקדח, קפצו שני בלשים ועצרו אותו".

על התקרית בחניון עם אהרן ברק אמר: "אם לנתניהו לא הייתה אבטחה והיו קופצים אליו וחוסמים לו את האוטו, היו אומרים שזה טוב". לאחר מכן נשאל שוב האם לא הגזים, והשיב: "ממש לא, מה הגזמתי, הוא לא דיקטטור? הוא הפך את מערכת המשפט מעל החוק".

כזכור, ביום רביעי בערב, מרדכי דוד, בליווי חבריו, חסם את רכבו של נשיא העליון בדימוס, תוך שהוא קורא לעברו "אפס, דיקטטור, חמינאי של ימינו".

התגובות מהמערכת הפוליטית לא איחרו לבוא בעקבות התקרית. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. ‏משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ האשים בחשבון הפייסבוק שלו את חברי הקואליציה במתן לגיטימציה לפעיל הימין: "העובדה שאין אף אדם בקואליציה שקם ומגנה את מרדכי דוד, שחוסם את דרכו של ניצול שואה, נשיא בית המשפט העליון שאיבד את אשתו לאחרונה - מבישה. העובדה שאין אף חבר כנסת שאכפת לו ממצוות 'והדרת פני זקן' - מזעזעת".