בתקציב של מיליארד ש"ח: אושרה תוכנית לסלילת כבישים חדשים ביו"ש

משרד התחבורה הודיע היום (חמישי) על אישור תוכנית לסלילת כבישים חדשים ודרכי ביטחון ביהודה ושומרון, בתקציב של 1.075 מיליארד שקלים. התוכנית כוללת בנוסף שדרוג כבישים קיימים באזור, לצד סלילת כבישים ליישובים חדשים ביו"ש, בהם גם חומש, שא-נור, גנים וכדים.

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כמו כן הודיע משרד התחבורה הבוקר כי אושר המכרז להארכת כביש 6 לכיוון צפון. העבודות, שיתבצעו על ידי חברת "שפיר הנדסה אזרחית", יכללו סלילה של כ-22 קילומטרים של כביש דו-מסלולי תלת-נתיבי, והקמת שלושה מחלפים חדשים - אבליים, מכר ובית העמק. העבודות צפויות להתחיל במהלך שנת 2027 ולהסתיים בשנת 2030.

שרת התחבורה מירי רגב: "מדובר בהחלטה לאומית וחשובה שמבטיחה שלצד הקמת היישובים החדשים יוקמו גם תשתיות התחבורה הנדרשות. אי אפשר לדבר על התיישבות בלי נגישות, ואי אפשר לדבר על ביטחון בלי דרכי גישה בטוחות".