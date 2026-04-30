כלא הנערים: הצצה לבית הסוהר אליו מגיעים העבריינים הצעירים

בישראל יש מתקן אחד שהוא כלא אמיתי לנוער - כלא אופק שבאזור השרון. את תאיו מאכלסים נערים בגילאי 14-18 שהורשעו בעבירות פליליות חמורות, או אלו שיוצאים וחוזרים למעגל הפשע. אל הכלא צפויים להגיע הנערים המעורבים ברצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, במידה ויורשעו.

מרבית הנערים הללו מגיעים לכלא אופק מרקעים בעייתיים, שלרוב קשה לצאת מהם. עם זאת, הכלא הוא לא בהכרח המקום בו מסיים כל נער שמסתבך בפלילים - רבים מהם מופנים קודם למוסדות טיפוליים או מסגרות חוץ-ביתיות, במטרה למנוע מהם לבחור בחיים של פשע. אך כשהמסגרות הללו לא עוזרות ומסלול החיים ממשיך להידרדר, הכלא הופך לתחנה הבאה.

המשמעת בכלא חמורה, והכללים נוקשים. ועדיין, סגל הכלא מנהל מאמץ יומיומי על מנת להחזיר את הנערים למסלול. אך לא פעם התקווה מתנפצת, ורבים מהנערים חוזרים לכותלי בית הכלא. תהליך השיקום הופך לקשה עוד יותר כשהמשפחות בוחרות שלא לתת גב מהבית.

הסיפורים שמאחורי הסורגים שונים זה מזה, אבל המכנה המשותף ברור: גילם הצעיר של הנערים, ומסלול חיים שהשתבש מוקדם מדי. בין חומות הכלא הזה, המאבק האמיתי הוא לא רק על הסדר והביטחון, אלא גם על השאלה אם הנערים שייצאו מכאן, יצליחו בפעם הבאה לבחור אחרת, ולא לחזור לכותלי בית הסוהר.