לילה גשום: מספר תושבי הדרום חולצו מרכבים שנסחפו | תיעוד

מזג האוויר הסוער והגשום שנרשם במהלך הלילה (בין שני לשלישי) הובילו להצפות וחסימות כבישים ברחבי הארץ, כאשר מנתוני השירות המטארולוגי עולה כי שיאנית הגשמים היא קרני שומרון, בה נמדדו 48 מ"מ. בנוסף, ישנם דיווחים על שטפונות במדבר יהודה ובנגב.

במקביל, דוברות מד"א הודיעה כי צוותים הוזנקו במהלך הלילה הגשום למספר אירועים של הצפות בבתים וכלי רכב שנתקעו בשלוליות ענק. בקרית גת, שפרעם, מודיעין עילית, קרית מוצקין, בית שמש, באר שבע, רהט, כפר קאסם, וטירת כרמל, צוותי מד"א הוזנקו למקרים של אנשים שנתקעו עם רכבים בשלוליות, ושל הצפות בבתים, ולאחר בדיקה, לא נזקקו לטיפול רפואי.

במקביל, נרשמו מספר חילוצים במחוז הדרום. בין היתר של נהג טנדר שנסחף בשיטפון בנחל יתיר. הוא חולץ במצב טוב, והועבר להמשך טיפול צוותי מד"א.

באירועים נוספים, חולץ לכוד מרכב בכביש 358 וחולצו שני רכבים שנתקעו כתוצאה מהצפות בשכונת רמות בבאר שבע. בתקרית נוספת, חולץ אדם שנלכד ברכב בכביש 40, סמוך למתחם בית הסוהר גנות.