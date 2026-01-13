פתק מאיים על בית הנשיא אותר ברכבת השלום, אין חשד לפיגוע

פתק חשוד, שבו נכתב איום על בית הנשיא, אותר היום (שלישי) בתוך ארנק בתחנת רכבת השלום בתל אביב והוביל להקפצת כוחות ביטחון. בעקבות הדיווח הוזעקו למקום שוטרים וחבלני המשטרה ממחוז ירושלים, שביצעו סריקות קפדניות בשיתוף היחידה לאבטחת אישים ויחידת האבטחה של בית הנשיא.

בתום הבדיקות נשלל החשד לניסיון פיגוע, ולא נמצא איום ממשי. במקביל נפתחה חקירה במחוז ירושלים לבירור נסיבות האירוע.

מהמשטרה נמסר כי מבדיקות ראשוניות עלה שהאדם החשוד בכתיבת הפתק הוא אדם המעורער בנפשו, שנעצר במהלך הלילה על ידי שוטרי המחוז, במסגרת אירוע פלילי אחר.

במשטרה מדגישים כי האירוע טופל במלוא החומרה, וכי הציבור מתבקש להמשיך לגלות ערנות ולדווח על כל מקרה חריג.