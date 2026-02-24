שערים ללא שמירה, סיור אחד בלבד ביום ונוכחות מצומצמת ודלה של חברי כיתות הכוננות: זו המציאות החדשה ביישובי עוטף עזה - זאת בזמן שבצה"ל מודים כי חמאס מתעצם וממשיך לבנות מנהרות ולאתגר את הלוחמים בקו הצהוב.

יותר משנתיים של מלחמה, האיום טרם הוסר, אך התקציבים מצטמצמים, ואיתם גם 20 אלף משרתי מילואים - וכעת התושבים שוב מרגישים מופקרים. "חזרנו מכאן מתוך הנחה שמה שהיה הוא לא מה שהיה", סיפרה נגה תושבת עין הבשור.

בצה"ל טוענים כי מדובר בצמצום ימי מילואים בלבד, ושסד"כ הכוחות היושבים ביישובי העוטף נותר ללא שינוי, אך בפועל, כפי שמראה לנו ישי חבר כיתת הכוננות של מושב יתד, בהיעדר צו המחייב נוכחות בקיבוץ - חברי הכיתה יוצאים לעיסוקי היום-יום שלהם והיישוב נותר ללא הגנה מספקת.

בטבח 7 באוקטובר היו אלה חברי כיתות הכוננות שהצליחו להציל רבים, בזמן שהמתינו לכוחות הצבא שאיחרו ואף לא הגיעו. יותר משנתיים עברו - וחלק מהיישובים עדיין בתהליכי שיקום. כך למשל, בקיבוץ נחל עוז אין כלל כיתת כוננות וההגנה היישובית נסמכת על הצבא.

התושבים שבים ואומרים - אנחנו לא מחפשים תחושת ביטחון, אלא ביטחון אמיתי. מעבר לגדר חמאס ממשיך לבחון את גבולות הקו הצהוב, וביישובי העוטף למודי הניסיון המר יודעים שהם מוכרחים להגן על עצמם, אך הדרך לכך - חלוקה.