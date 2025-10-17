סוף הקמפיין: "רוצח ומחולל מלחמת נצח" - שקר שהתנפץ לרסיסים
במשך חודשים ארוכים צעקו ברחובות שרה"מ נתניהו הורג את כל החטופים • בקמפיין השנאה לקחו חלק פעילי מחאה, אנשי ציבור וגנרלים • השקר הגדול התנפץ על קרקע המציאות עם שובם של כל החטופים החיים • צפו בכתבה המלאה
במשך חודשים ארוכים צעקו ברחובות ובאולפנים שראש הממשלה בנימין נתניהו הורג את החטופים, שהוא רוצה אותם מתים, שהוא מנהל מלחמה נצחית משיקולים פוליטיים. חודשים של קמפיין שנאה שלקחו בו חלק פעילי מחאה, משפחות חטופים, אנשי ציבור וגנרלים. השבוע, התנפץ השקר הגדול הזה על קרקע המציאות, עם שובם של כל החטופים החיים. עלילת הדם התפוצצה לרסיסים. איך זה קרה? זה סופו של כל קמפיין.
צפו בכתבה המלאה - בתחילת העמוד
