גל מחאות סוער של "הפלג הירושלמי" משבש משעות אחה"צ היום (שני) את התנועה ומערכות התשתית במרכז ובקצה הארץ. בגוש דן, מאות מפגינים חרדים שצעדו מבני ברק חסמו את צומת גנות וגרמו לעומסים בדרך לנתב"ג. בעקבות כניסת מפגינים לשטחי מסילת הרכבת באזור גנות בניגוד להנחיות ותוך סיכון בטיחותי משמעותי, הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בהנחיית המשטרה, ותחודש רק עם קבלת אישור רשמי.

מפת החסימות והעימותים מתרחבת ברחבי הארץ: מחברת "נתיבי ישראל" נמסר עדכון רשמי על חסימות נרחבות ועומסי עתק ברחבי הארץ נכון לשעה 18:30. עורק התחבורה המרכזי בגוש דן משותק, כאשר כביש 4 חסום לחלוטין לתנועה לכיוון צפון ממחלף אם המושבות ועד למחלף גנות, ובמקביל נרשמת חסימה כבדה בכביש 4 לכיוון דרום ממחלף השבעה ועד למחלף גנות. המפגינים הרחיבו את הפעולות באופן משמעותי גם לאזור הדרום, שם נחסם כביש 25 לשני הכיוונים בקטע הדרך שבין צומת בית הגדי לצומת נתיבות.

במקביל, ציבור בני התורה מפגין בשעה זו מול ביתו של ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, במחאה על השלכת לומדי תורה לכלא הצבאי.

עימותים קשים נרשמים גם בכניסה לירושלים, שם מאות מפגינים חוסמים את ציר התנועה הראשי ואת כביש בגין, משבשים את הסדר הציבורי ותוקפים עוברי אורח. בנוסף אליהם, מפגיני העדה החרדית, שמפגינים בנפרד מאנשי הפלג הירושלמי, החלו לחסום את כביש גולדה מאיר/כביש רמות.

במהלך ההתפרעויות בגשר המיתרים, המון של מפרי סדר הקיף ותקף חייל שירד מאוטובוס. לוחמי יס"מ ושוטרי מחוז ירושלים שזיהו את המתרחש השתמשו באמצעים לפיזור המון, חילצו את החייל למקום מבטחים והוא המשיך בדרכו. כעת פועלים כוחות המשטרה ומג"ב במקום להשבת הסדר ולפתיחת הצירים.

בנוסף, נרשם ניסיון לפרוץ למשרדי אגף הטכנולוגיה של המשטרה הממוקמים בשכונת הר חוצבים בירושלים.

המתיחות בשטח מגיעה לאחר לילה אלים בבית שמש, שם פרצו עשרות קיצוניים לתחנת משטרה, חסמו צירים והציתו אש ביער הסמוך בעקבות מעצר עריק. למרות חומרת האירועים בבית שמש, בית משפט השלום בירושלים הורה היום על שחרורם של שמונת החשודים שנעצרו במהלך מהומות אלו.

מחברת "נתיבי ישראל" נמסר כי כביש 4 נחסם לחלוטין לתנועה לכיוון צפון ממחלף השבעה ועד למחלף גנות, לצד חסימה מקומית לכיוון דרום במחלף גנות. המחאה התרחבה גם לדרום, שם נחסם לתנועה כביש 25 לשני הכיוונים באזור צומת נתיבות.

מהמשטרה נמסר כי קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית טרם שימוש בכוח, וכי המשטרה מבצעת שינויים בהסדרי התנועה, ומדגישה כי לא תאפשר הפרות סדר או פגיעה בחופש התנועה.

ההסלמה מגיעה בעקבות החלטת היועמ"שית לשלול הטבות מס מעמותות של משתמטים. יו"ר ש"ס, אריה דרעי, הזהיר כי המהלך יוביל ל"מרד מיסים ונתק מהמשטרה", בעוד שר המשפטים לוין קרא לכינוס דחוף נגד "האנרכיה השיפוטית".

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, תקף גם הוא את ההחלטה וטען כי האכיפה הבררנית והסנקציות הכלכליות נגד הציבור החרדי "תוביל בסופו של יום לירידה בגיוס, להפיכת כל הציבור החרדי לפלג הירושלמי, וחס ושלום למלחמת אחים".