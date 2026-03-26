אורי פרץ הוא ההרוג בפגיעה הישירה בנהריה

אורי פרץ הוא ההרוג בפגיעה הישירה היום (חמישי) בנהריה. מהפרטים עולה שניסה להיכנס למרחב מוגן אך לא הספיק ונפגע מרקטה שנורתה מלבנון - מותו נקבע במקום. פרץ הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. היה דמות מוכרת בעיר והיה בעלים של בית קפה שכונתי.

מעיריית נהריה נמסר כי היא "משתתפת בצערה הכבד של משפחת פרץ על הירצחו של אב המשפחה, אורי פרץ, שנפגע בירי שבוצע אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר. יהי זכרו ברוך. בשם תושבי העיר, אנו מבקשים לחבק ולחזק את הוריו, אשתו, ילדיו, וכל בני המשפחה בשעה קשה זו. מי ייתן ולא תדעו עוד צער. אנו מבקשים גם לשלוח איחולי רפואה שלמה לפצועים שטופלו ולאלו שעודם מטופלים בבית החולים. נמשיך ללוות את המשפחות ולתמוך בהן ככל שידרש".

גבר נוסף כבן 50 נפצע בתקרית באורח קשה-אנוש, הורדם והונשם והועבר לניתוח דחוף בבית חולים נהריה, גם הוא ניסה להגיע למרחב מוגן אך לא הספיק. שלושה נוספים נפצעו קל מהדף ורסיסים. כמו כן, בזירה 20 נפגעי חרדה.

תיעוד מבצעי מד"א

פראדמיק מד"א עומרי גורגה סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום. הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום. כוחות מד"א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים".

חובש רפואת חירום במד"א רועי שכטר סיפר כי "כשהגענו למקום ראינו זירת פגיעה עם נזק למבנים והרס רב, במקום הייתה המולה גדולה. יחד עם כוחות הביטחון במקום ביצענו סריקות על מנת לאתר נפגעים נוספים. הענקנו טיפול רפואי למספר רב נפגעים. אנחנו מפנים אותם לבית החולים, וממשיכים בסריקות במקום".