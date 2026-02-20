שלושה גברים נהרגו בתאונת דרכים קטלנית ליד צומת יובלים

שלושה גברים כבני שלושים נהרגו היום (שישי) בתאונת דרכים בכביש 805 בסמוך לצומת יובלים שבגליל המערבי, שניים נוספים נפצעו קשה ובינוני.

חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם של הגברים כשהם סבלו מחבלה רב מערכתית, והעניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה שני פצועים, בהם: גבר כבן 50 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית וצעיר כבן 20 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א פבל סולוביוב וחובש בכיר במד"א טל אליהו יפרח, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק לחלוטין ובתוכו היו שני גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. במרחק של כ-15 מטרים, מעבר למעקה הבטיחות ראינו גבר נוסף שוכב בתוך תעלה כשגם הוא ללא הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם של שלושת הגברים היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים לשני פצועים בהם גבר כבן 50 שנפצע באורח קשה וצעיר בשנות ה-20 שנפצע בינוני ופינו אותם לבית החולים"

בתוך כך, במהלך הלילה שני גברים כבני 35 נהרגו בתאונת דרכים בכביש 6 סמוך לטייבה. שני פצועים נוספים, גבר ואישה בני 35 פונו לבית החולים מאיר כשהם במצב קשה, ובהכרה עם חבלה רב מערכתית.