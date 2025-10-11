גל הכרישים: אחרי בת ים ואשקלון – כריש נצפה מול החוף בת"א

גל תצפיות הכרישים בחופי ישראל נמשך: היום (שבת) פונו המתרחצים מחוף הצוק בצפון תל אביב לאחר שדיווחים של גולשים העלו כי כריש נראה במים, לא הרחק מהחוף.

צוותי ההצלה שהוזעקו למקום הורו לכל המתרחצים לצאת מהמים באופן מיידי, עד לבדיקת הדיווח. בעיריית תל אביב-יפו נמסר כי "הנושא נבדק בשיתוף רשות הטבע והגנים, וכרגע החוף נסגר למתרחצים ליתר ביטחון".

האירוע בתל אביב מגיע אחרי שורה של תקריות דומות בימים האחרונים:

רק שלשום , כריש נצפה מול אחד החופים הדרומיים של בת ים. בעקבות כך, עיריית בת ים הורתה על סגירת כלל חופי הרחצה בעיר ופינתה את המתרחצים.

בערב שקדם לכך, כריש נוסף נצפה מול חופי אשקלון - וגם שם נסגרו החופים עד לבירור.

לפני כחודש תועד כריש נוסף סמוך לחוף י"א באשדוד, תקרית שגרמה אז לעירייה להציב שלטים עם הכיתוב "סכנת כרישים" ולאסור כניסה לים.

בשנים האחרונות נרשמה עלייה במספר דיווחי הכרישים לאורך חופי ישראל, במיוחד באזור המרכז והדרום. מומחים סבורים כי שינויי טמפרטורת הים, ריבוי דגה, וזרמים חמים במיוחד בתקופה האחרונה - עשויים להסביר את ההתקרבות החריגה של הכרישים לחופים.

ברשות הטבע והגנים מזכירים כי כרישים הם מין מוגן בישראל, אך מדגישים: "יש להישמע להוראות המצילים ולצאת מהמים מיד עם כל דיווח על תצפית כריש, גם אם אין סכנה מיידית".