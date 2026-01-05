במחאה על רפורמת החלב: אלפי חקלאים מפגינים ברחבי הארץ

אלפי חקלאים מפגינים היום (שני) ברחבי הארץ נגד רפורמת החלב של הממשלה, ולמען עתיד החקלאות בישראל. המוחים חוסמים צמתים ברחבי הארץ, ובמספר מוקדים אף חילקו שוקו בשקית לנוסעים, במסר לפיו המאבק הוא בעד הצרכנים.

ההפגנות נערכות בצומת צמח ובצומת גומא שבצפון, בצומת חפר וביל"ו שבמרכז ובצומת גילת, קסטינה וקטורה שבדרום. במהלך המחאה, החקלאים צפויים להגיע עם טרקטורים רבים, להפגין בצמתים ולקיים מסעות.

במקביל, הם צפויים לחלק שוקו בשקית לנוסעים בצומת ביל"ו ובצומת קטורה - במסר לפיו המאבק הוא בעד הצרכנים למען ביטחון המזון לאזרחי המדינה. לצד זאת, בהפגנה שנערכה בצומת מרחבים, החקלאים שפכו מאות ליטרים של חלב על הכביש.

טל סיגרון

כאמור, רפורמת החלב עשויה לפגוע אנושות בענף ולסגור כ-400 רפתות במושבים ובקיבוצים בפריפריה - דבר שיוביל לפגיעה בבטחון המזון של ישראל.

במקביל, היא צפויה לפגוע בכלל גידולי השדה שנשענים על ענף החלב ומספקים לרפתות מזון גס. החקלאים מציינים, כי היא תוביל לנטישת קרקעות חקלאיות בכל רחבי המדינה, בדגש על ישובי הגבול, מהגליל ועד הערבה.

מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול על מחאת הרפתנים והחששות בקרב המועצה: "מי שהחזירו את מדינת ישראל לשגרה בשעתה הקשה ביותר והבטיחו ביטחון תזונתי לאומי היו החקלאיות והחקלאים שלנו, הרפתניות והרפתנים. רפורמה שמובילה לסגירת רפתות אינה פוגעת בענף בלבד, היא פוגעת ישירות בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אנחנו לא נאפשר להפקיר את החקלאות הישראלית ולא ניתן לפרק את מה שמחזיק את הגבולות ואת המדינה"/