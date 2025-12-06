ברד ושיטפונות בדרום, נחסמה הדרך לאילת; קצין מילואים נהרג בתאונה בבקעה | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: בגלל השטפונות וההצפות בדרום, המשטרה חסמה לסירוגין מספר כבישים, ורשות הטבע והגנים הודיעה על סגירת מספר שמורות טבע לציבור. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הרכבה של מועצת השלום בעזה שבראשותו תוכרז ב-15 בדצמבר. דובר צה"ל פרסם כי רס"ן (מיל') איתן אורבך נהרג בעת שחזר מפעילות מבצעית. האיחוד האירופי הודיע רשת X תיקנס ב-120 מיליון אירו בשל הפרת תקנות השקיפות החדשות של האיחוד.

כבישים ושמורות טבע נסגרו בשל שיטפונות; גשמים כבדים באילת ונחלי המזרח

גשמים רבים ירדו במהלך היום ברחבי הארץ, וגרמו לחסימות כבישים ולסגירת שמורות טבע בצפון ובדרום. בשל תנאי מזג האוויר, המשטרה חסמה לסירוגין את הכניסות והיציאות מאילת - שהפכה לנצורה למשך מספר שעות. ברד ירד במספר מוקדם בערבה, בהם החי בר ביטבתה.

טראמפ מתכוון להכריז על הרכב מועצת השלום בעזה ב-15 בדצמבר

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להכריז ב-15 בדצמבר על הקמת מועצת השלום לעזה בראשותו, כך דיווח לראשונה ב"קבינט שישי" כתבנו המדיני גיא עזריאל. בין היתר ינהלו את הרצועה גוף בין-לאומי וגם ממשלת טכנוקרטים פלסטינים שלא יהיו מקושרים לחמאס או לפת"ח. בתוך כך, משלחת ישראלית בראשות מתאם השבויים והנעדרים גל הירש יצאה לקהיר, בליווי נציגים מצה"ל, מהמוסד ומשב"כ. במהלך השיחות, ישראל הציגה למתווכות ולצוותים הבין-לאומיים, מידע מודיעיני וגם תצלומי אוויר בנוגע למקום הימצאות החלל החטוף האחרון - רן גואילי.

רס"ן במיל' איתן אורבך נהרג בתאונה כשחזר מפעילות מבצעית

רס"ן (במיל') איתן אורבך, בן 50 מבית שאן, נהרג בתאונת דרכים בעת שחזר מפעילות מבצעית בבקעת הירדן. איתן ז"ל, לוחם הגמ"ר שסיים שמירה באזור הר בזק בבקעת הירדן, נסע עם הריינג'ר שלו והתהפך. אורבך הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת.

הגרלת מונדיאל 2026: הכוכבים שישחקו זה מול זה, והפרס המפתיע של טראמפ

בהגרלה שנערכה בתיאטרון ג'ון פ. קנדי שבבירת ארה"ב, וושינגטון, הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, זכה ב"פרס השלום" של פיפ"א. כמו כן, נקבע כי משחק הפתיחה יהיה שחזור של משחק הפתיחה מ-2010 כשמקסיקו תארח את דרום אפריקה ב-11 ביוני באצטדיון האצטקה המיתולוגי וכן נקבע מפגש בין הכוכבים קיליאן אמבפה וארלינג הלאנד, שכן צרפת תהיה בבית 9 יחד עם נורווגיה. ליאו מסי, במונדיאל האחרון שלו, יפגוש את שכנתנו נבחרת ירדן.

האיחוד האירופי קונס את רשת X 120 במיליון אירו

האיחוד האירופי הטיל על הרשת החברתית X קנס של 120 מיליון אירו, לאחר שקבע כי החברה הפרה את תקנות השקיפות החדשות של האיחוד במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA). האיחוד האירופי קבע כי X הפרה את הכללים במספר תחומים: חסימת גישה לנתונים, כשל חמור בדרישות השקיפות, וגם עיצוב מטעה של סימון ה"טיקט הכחול" עבור חשבונות מאומתים. זהו הקנס הראשון שמוטל במסגרת החקיקה, שמחייבת פלטפורמות גדולות לפעול בצורה אגרסיבית יותר נגד תוכן בעייתי ולספק גישה רחבה למידע.

