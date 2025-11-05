ירי והצתות רכבים: אזרחים נקלעו לריב חמולות - ונותרו בהלם

בהלה בנגב: אזרחים תמימים נקלעו אמש (שלישי) לריב בין חמולות מהפזורה הבדואית בכביש מרכזי, וחוו מראות קשים מנשוא. בין היתר, ביצעו הפוריעים ירי, הציתו רכבים - ועדי ראייה אף טוענים כי אישה נחטפה מאחד כלי הרכב. במשטרה לעומת זאת לא מכירים דיווח בנושא.

במקביל, במשטרה בודקים האם הייתה כוונה לנקמת דם. כוחות פעלו בעקבות הדיווחים על האלימות בזירה למעצר חשודים המעורבים באירוע.

התקרית הזו הגיע לאחר שרק בסוף השבוע פרצה קטטה אלימה בין משפחות מסוכסכות בפזורה הבדואית בנגב שהידרדרה לירי חי, במהלכו נפצעו שלושה בני אדם - אחד מהם, סמיח אבו עראר, בן 21, שמת מפצעיו. באירוע נעצרו שלושה חשודים, בהם רופא ורוקח.

לפי גורמים במשטרה, מדובר בהמשך ישיר לסכסוך מתמשך בין שני פלגים ממשפחת טלאקאת, שהחל כבר בפברואר השנה. בשבוע שעבר התחדש העימות לאחר ויכוח על תור במספרה, שהפך לקטטה אלימה עם דקירות, דריסה וירי. באותו אירוע נעצרו כמה מעורבים והמספרה נסגרה בצו מנהלי.