אחרי יממה של חיפושים, אתמול (שישי) אותר יובל קוגן בן ה-4 באיזור חוף ניצנים. ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הביאה הערב ב"מגזין השבת" פרטים חדשים ותיעוד בלעדי של השיחה למוקד 100 על מציאת הילד.

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מההקלטה עולה כי ביטון נתנאל שחייג למוקד, אמר לנציגת המשטרה: "אנחנו מצאנו את הילד, יש לי פה ג'יפ, אני פה עם הסוס". נציגה: "רגע זה הילד הנעדר מאשקלון?". ביטון: "כן כן הילד הנעדר מאשקלון נמצא איתי".

יובל קוגן בן ה-4 מאשקלון נמצא אתמול בריא ושלם בחוף ניצנים. כזכור, יובל הוכרז כנעדר לאחר שנראה לאחרונה אתמול בשעות הצוהריים סמוך לחוף חופית בעיר. תיעוד שלו ברגעים לפני האירוע מראה אותו צועד עם אביו ואחיותיו, בנות 8 ו-10, ליד הנקודה ממנה נעלם.

דינה, אימו של יובל, סיפרה כי האבא לקח את יובל לפיקניק באזור יחד עם שתי אחיות שלו. "הוא התחיל לחקור איזה שיח ולהתעניין ובכמה דק של חוסר תשומת לב הילד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה".