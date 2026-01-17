כלי מציל חיים: יחידת האזיקים האלקטרוניים בשב"ס נחשפת

מזה זמן רב המשרד לביטחון לאומי נמצא תחת ביקורת של ארגוני מאבק באלימות נגד נשים על חוסר השימוש באזיקים אלקטרוניים על גברים מסוכנים. כתבתנו יעל שני הגיעה למרכז השליטה של יחידת "משגב" בשב"ס אשר עוקבת בזמן אמת אחר גברים אלימים, וגילתה מדוע המדינה שומרת בסוד על הכלי הטכנולוגי בסוד.

על פי חוק הפיקוח הטכנולוגי שעבר בכנסת לפני כשנתיים, אישה שחשה מאוימת יכולה לפנות לבית המשפט בבקשה להוציא צו פיקוח טכנולוגי, ומחובתה להוכיח כי היא חשה סכנה לחייה. מרגע שמתקבל הצו, המפוקח מקבל טלפון מיוחד ואזיק אלקטרוני. האישה גם היא מקבלת טלפון מיוחד שמדווח לה בכל רגע נתון מה המרחק בינה לבין הגבר.

למרות שצו הפיקוח הטכנולוגי מציל חיים, היום בישראל יש רק 41 מפוקחים ומוגנות, שנבחרו מתוך כ-10,000 בקשות שהוגשו לבתי המשפט, וכרגע יחידת משגב יכולה להגן על עד מאה נשים בלבד. על פי לילי בן עמי, מייסדת ומנכ"לית פורום מיכל סלה, המדינה לא מפרסמת לציבור שהאפשרות לפיקוח טכנולוגי קיים.