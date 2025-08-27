תחושת שליחות: המשפחות שבחרו להרחיק עד לגבול הצפון

מומלצים -

רגע לפני תחילת שנת הלימודים, בשיא עונת מעברי הדירה, יש מי שבחרו להרחיק עד גבול הצפון. לא מעט יישובים שם נותרו חצי ריקים מאז המלחמה, ובתים רבים מחכים שמישהו יחזיר אליהם קולות של חיי שגרה.

כתבנו בצפון אוריה קשת התלווה לשלוש משפחות באריזות, ושמע מהן על השינוי הדרמטי - שיש בו גם לא מעט תחושת שליחות.

