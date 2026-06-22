המשטרה תשלם עשרות אלפי שקלים פיצוי למפגינים נגד הממשלה שעברו חיפושים בעירום

בית המשפט קבע היום (שני) כי המשטרה תשלם פיצויים בסך 624 אלף שקלים ל-13 מפגינים נגד הממשלה, שעברו חיפושים לא חוקיים בעירום מלא בירושלים.

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בין המפגינים שתבעו כאמור את המשטרה ויפוצו - מפגינה שעמדה מול ביתו של השר ניר ברקת, נעצרה ונדרשה להתפשט לצורך חיפוש בתחנת המשטרה. עוד ברשימה: פעיל המחאה אמיר השכל שנעצר בהפגנה למען שחרור החטופים מול מעון ראש הממשלה, ולטענתו נדרש להתפשט לצורך חיפוש גם בתחנת המשטרה וגם בשב"ס.

בהחלטה נכתב: "מוסכם, כי לפני משורת הדין, מבלי להודות בטענות התובעים ועל מנת להביא לסילוק מלא וסופי של כלל טענות התובעים בכל 13 התביעות הנ"ל והאירועים המפורטים בהם, תשלם משטרת ישראל לתובעים, באמצעות בא כוחם, עוה"ד גולדברג, סכום כולל וסופי (הכולל שכ"ט עו"ד והוצאת משפט לרבות תשלום אגרות) של 624 אלף שקלים".