הסוף לריח הרע: המשטרה תפסיק לעבוד עם הבואש בהפגנות

המשטרה הודיעה היום (שני) שהיא תפסיק לעבוד עם נוזל הבואש - ותסיים בקרוב את ההתקשרות עם יצרן החומר שגורם לריח רע במיוחד, ומשמש כאמצעי לפיזור הפגנות.

עוד הוסיפה המשטרה כי היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש באמצעים חלופיים, אשר ככל שימצאו מתאימים, "יוכלו לשמש את משטרת ישראל במקום הבואש".יצוין כי לפני מספר חודשים הוגשה עתירה לבג”ץ נגד מהמשטרה והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בדרישה להפסיק לאלתר את השימוש בבואש. העתירה הוגשה על ידי עשרות תושבים חרדים מירושלים, יחד עם סגן ראש העיר מאיר ברים.