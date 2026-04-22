"בגיל 8 גילו לי גידול מוחי": הילד שלא השאיר עין יבשה בהופעה של עדן חסון

ליאם, ילד בן 13 מרחובות, לא השאיר עין יבשה בהופעה של הזמר עדן חסון בעיר ביום העצמאות. "בגיל 8 גילו לי את הדבר הכי נורא בעולם - גידול מוחי על גזע המוח, ואני מקווה שאף אחד - אפילו האדם הכי שונה בעולם - לא יחווה דבר כזה", סיפר ליאם, "עברתי חמישה ניתוחי ראש, לא שיחקתי כדורגל, זה עשה לי כאבי ראש וסבלתי מאוד".

"הדבר שהכי שימח אותי זה מוזיקה, יש פה את האדם המושלם הזה ששמו עדן חסון ששמעתי את השירים שלו והייתה לי צמרמורת, אמרתי ׳זה בול אני, מי זה הבן אדם הזה?׳ ועכשיו אני פה והוא מגשים לי חלום", סיפר ליאם וריגש את הנוכחים.