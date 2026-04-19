פרסום ראשון: המפכ"ל קבע כי כ-30 שוטרי מג"ב ישתתפו ב"הפטריוטים" | לי עייש

פרסום ראשון: המפכ"ל רנ"צ דני לוי קבע כי כ-30 שוטרי מג"ב ישתתפו כקהל בתוכנית "הפטריוטים", כך פרסמה הערב (ראשון) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, מדובר בשינוי שיוצא לפועל לאחר הסערה שעורר הדיווח על עצם השתתפותם של עשרות שוטרים, בהם בכירים, שנתבקשו להגיע לצילומי פרק מיוחד של "הפטריוטים" לכבוד ליום העצמאות.

השתתפות שוטרים ואנשי כוחות הביטחון בתוכניות מסוג זה, במיוחד סביב אירועי יום העצמאות, איננה דבר חריג - אך במקרה זה, מדובר בתוכנית בעלת אופי פוליטי.