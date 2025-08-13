"זה היה הלילה החם ביותר מאז תחילת המדידות בישראל"

מומלצים -

שיא טמפרטורות חדש נשבר ביממה האחרונה בישראל לאחר שהלילה האחרון היה החם ביותר מאז תחילת המדידות במדינה, כך הודיעו מטעם השירות המטאורולוגי.

בסדום נשבר בלילה שיא טמפרטורות המינימום הארצי בישראל עם 36.6 מעלות, לעומת 35.5 עד היום. מעולם לא נמדדו בישראל טמפרטורות כה גבוהות בלילה. יצוין כי גם באילת וביטבתה נשברו שיאים היסטוריים כשנמדדו בהן הלילה טמפרטורות של 35.8 ו-33.7 מעלות בהתאמה.

גל החום יגיע היום לשיאו עם טמפרטורות של יותר מ-40 מעלות, בחלק מהמקומות ייתכנו אף 50 מעלות, כאשר אמש גשם קל נצפה בירושלים. גל החום יימשך גם בימים הבאים, אך ממחר צפויה הקלה מסוימת.

במשרד הבריאות הוציאו הנחיות מיוחדות כיצד יש להימנע מהחום הכבד: "יש לשים לב כי בעומס חום קיצוני תיתכן אפשרות לפתח מחלות חום כמו מכת חום, המתרחשת כאשר הגוף לא מסוגל לקרר את עצמו בסביבה החמה. הסיכון לפתח תסמיני מחלת חום גבוה יותר בגיל המבוגר, בגילאי 4-0, בנשים בהיריון, בחולים במחלות לב וכלי דם, באנשים הסובלים מהשמנת יתר, בחולים במחלות כרוניות אחרות ובעיקר נשימתיות, במטופלים בתרופות מסוימות, ובעת מחלה חריפה או התייבשות".

"במקרה של הופעת סימנים כמו טמפרטורת גוף גבוהה מ-39.5 מעלות צלזיוס, עור אדום, חם ויבש (ללא הזעה), דופק מהיר, כאב ראש חזק (ו/או הרגשה של "דפיקות הלב" בראש), סחרחורת, בחילה, כאב בטן, הקאות, בלבול וירידה בהכרה - יש להתקשר למוקד חירום ולקבל טיפול רפואי באופן מיידי.