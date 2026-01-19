בית המשפט אישר לנתח את גופות הפעוטות; מהומות חרדים בירושלים ובבית שמש

בית המשפט השלום אישר הערב (שני) לנתח את גופות הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ, שנפטרו מוקדם יותר באסון בגן הלא חוקי בירושלים. מהומות פרצו בבית שמש ובירושלים והמוני חרדים יצאו לרחובות במחאה עקב ההחלטה.

בארגון זק"א ערערו לבג"ץ וביקשו עיכוב ביצוע, "במטרה למצות כל אפשרות משפטית לשמירה על כבודם של הפעוטות ולצמצום הפגיעה בהם ככל הניתן".

בדיון בבית המשפט ייצג את המשפחות שניר אלמליח, נציג המחלקה המשפטית בזק"א, אך בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה ואישר את ביצוע הנתיחה.

בבית שמש, כוחות גדולים של יס"מ מפזרים בכח את המוחים עם אלות וזרנוקי מים. מאות חרדים חוסמים כבר שעה ארוכה את איזור קניון לב הרמה ברחוב נהר הירדן בעיר. בירושלים, נהגי אוטובוס שוב מאוימים ומותקפים.

מהמשטרה מסרו שכוחותיה פועלים לפיזור המפגינים, ודיווחו כי בבית שמש ובירושלים, המוחים מנסים למנוע מעבר אוטובוסים. עוד נמסר כי מפרי הסדר מיידים חפצים, אבנים, מציתים פחי אשפה וגורמים נזק לרכבים, וזאת תוך שהם חוסמים בגופם את צירי התנועה ופוגעים בחיי השגרה של האזרחים.

המשטרה הכריזה על מחאה בלתי חוקית והשוטרים החלו בפינוי מפרי הסדר, שעדיין מתעמתים עם השוטרים. "משטרת ישראל מבהירה שהיא תפעל בנחישות ובעוצמה מול כל הפרת סדר, ורואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בשוטרים ובאנשי חוק הפועלים למען הציבור. כוחות המשטרה ממשיכים לפעול בשטח בנחישות וביד קשה להדיפת המתפרעים, השבת הסדר על כנו ומיצוי הדין עם המעורבים", הוסיפו.

רכז המחלקה המשפטית של זק"א, מיכאל גוטוויין, מסר: "אנחנו מלווים את המשפחות מהרגע הראשון ופועלים בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו. נמשיך להיאבק בערכאות הגבוהות ביותר כדי לשמור על כבודם של הפעוטות".

הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ, בני שלושה וחצי וארבעה חודשים, נפטרו היום בגן לא חוקי בירושלים. 53 פעוטות נוספים פונו לבדיקות בבתי החולים מחשש לאירוע חומרים מסוכנים - שנשלל בסופו של דבר. בשלב זה נסיבות המוות לא ברורות, אך ההערכה היא שהתייבשות וחנק ממזגן שהופעל על חום גבוה בחלל ללא פתחי איוורור, גרמו לטרגדיה.